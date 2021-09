Murió Willie Garson, actor en 'Sex and the City', a los 57 años

Willie Garson, quien interpretó a Stanford Blatch, el amigo de Carrie Bradshaw en la serie de televisión "Sex and the City" y sus secuelas cinematográficas, falleció, anunció su hijo el martes. Tenía 57 años.

“Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas compartido todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto ”, escribió Nathen Garson en Instagram. "Estoy tan orgulloso de ti."

“Siempre fuiste la persona más dura, divertida e inteligente que he conocido”, agregó su hijo.

No se dieron a conocer detalles de su muerte. Los mensajes en busca de comentarios de sus representantes no fueron respondidos de inmediato.

Garson interpretó a Blatch, un agente de talentos y el mejor amigo devoto y elegante de Carrie de Sarah Jessica Parker durante seis temporadas. Repitió el papel en las películas "Sex and the City" y "Sex and the City 2", y había estado filmando una próxima reposición de la serie de HBO Max llamada "And Just Like That".

Cynthia Nixon, quien interpretó a Miranda Hobbes en la serie, expresó su pesar en un tuit.

“Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real ”, escribió. “Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo. Siempre fue un profesional consumado ”.

"No podría haber tenido un compañero de televisión más brillante", tuiteó Mario Cantone, quien interpretó al marido de Garson en "Sex and the City". "Estoy devastado y abrumado por la tristeza".

Añadió: "Fuiste un regalo de los dioses".

“Willie Garson estaba en vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi 25 años ”, dijo un comunicado de HBO en Facebook. “Nos entristece profundamente enterarnos de su fallecimiento y expresar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”.

Nacido como William Garson Paszamant en Highland Park, Nueva Jersey, Garson comenzó a estudiar actuación a los 13 años en el Actors Institute de Nueva York. Hizo cientos de apariciones en televisión y en películas.

Además de "Sex and the City", quizás era más conocido como Mozzie, un estafador del programa de televisión "" White Collar ", y también tuvo papeles recurrentes en" NYPD Blue "," Hawaii Five-0 "y" Supergirl ". "

Garson, quien era un defensor de las agencias de adopción, adoptó a su hijo, Nathen, en 2009 y marcó la adopción en una publicación de enero en Instagram que decía: “El mejor día de mi vida. Siempre."