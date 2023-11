Muse cierra 'relajado' segundo día del Hell and Heaven

Para el segundo día del Hell and Heaven las cosas mejoraron con respecto al caos y la mala organización que predominó al inicio. En la segunda jornada, las cosas ya fueron más relajadas para los asistentes que pudieron entrar desde temprano sin ningún contratiempo y disfrutar de todas las actividades del festival.

Las agrupaciones, que algunas fueron reprogramadas de su horario debido a las cancelación de otras bandas, empezaron desde temprano a tocar y brindar lo mejor de sus sets.

Muse complace con concierto de hora y media

Pero sin duda, Muse era la banda más esperada y, de verdad, que no defraudó a sus fans que ya estaban desde primera hora pegados a la valla del escenario 'Hell Stage' para gozar de su presentación.

La banda de rock británica empezó a descargar su energía con 'Will of the People' e 'Interlude', mientras uno de sus logos gigantes ardía en fuego y el público gritaba eufórico.

A lo largo de hora y media, Matt Bellamy, Dominic Howard y Christopher Wolstenholme interpretaron un set de 20 canciones que abarcan su discografía que inició a finales de la década de los 90.

Sobre el escenario, Muse jugó mucho con una pantalla gigante que traía atrás, debido a que los visuales que presentaba daban una atmósfera espacial al concierto. Todo esto acompañado de fuego que salía por todas partes.

Al final, los británicos se fueron contentos y más sus seguidores que no dejaron de brincar y corear cada una de sus rolas.

