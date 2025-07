Natalia Jiménez aparece sin cabello tras lucha contra el cáncer: “Es mi última quimioterapia”

Natalia Jiménez, influencer española y ex participante de ‘Master Chef Junior’, conmovió a sus seguidores tras compartir un emotivo video desde el hospital, donde celebró su última sesión de quimioterapia.

La joven de 20 años fue diagnosticada en enero con un tipo de cáncer de sangre y ha documentado su proceso con valentía a través de redes sociales.

Va por su última quimioterapia

Con la voz entrecortada y visiblemente afectada por los efectos del tratamiento —que le provocó la caída del cabello y hasta de las pestañas—, Natalia expresó: “No me creo que vaya a decir esto, pero bienvenidos a mi último día de quimioterapia. Esto no significa que esté curada, tengo que hacerme un último PET/TAC para saber que todo ha funcionado”.

En sus palabras también hubo un atisbo de alivio: “Durante un mes voy a estar un poco tranquila y van a dejar de darme quimios”, confesó.

Natalia Jiménez fue participante de Master Chef Junior / Redes Sociales|

Así ha enfrentado su enfermedad

Desde el inicio del tratamiento a principios de año, Natalia Jiménez ha compartido con total apertura lo difícil que ha sido su lucha: “Me han diagnosticado un cáncer, un cáncer de sangre. Tengo mucho miedo… miedo de estar entrando y saliendo de un hospital otra vez, de no disfrutar de todo lo que tengo ahora”, expresó en uno de los primeros videos tras su diagnóstico.

Con más de 400 mil seguidores en Instagram y 1.5 millones en TikTok, la influencer se ha convertido en una voz de fortaleza para quienes atraviesan situaciones similares. En el pasado, también habló sobre su batalla contra la anorexia, una lucha que, según ha dicho, la dejó sin energía y autoestima.

Desde enero de este año le diagnosticaron cáncer en la sangre / Redes Sociales|

Testimonio que inspira

Ahora, su lucha contra el cáncer se ha convertido en un testimonio de resistencia, vulnerabilidad y esperanza: “Siento que no me lo merezco. Nadie se lo merece, pero tengo 20 años… justo cuando estaba más feliz, en el mejor momento de mi vida, recibo este golpe”.

La joven influencer espera con ansias el resultado de sus estudios finales para confirmar si su tratamiento ha sido exitoso, mientras nada la detiene para continuar con su vida los más normalmente posible.

La influencer mostró cómo fue su última quimioterapia / Redes Sociales|

