Nicki Nicole niega ser novia de Peso Pluma y comparó la situación con “salir con un perro”

La cantante argentina Nicki Nicole ha estado en el ojo del huracán en las redes sociales tras negar cualquier relación romántica con el rapero Peso Pluma.

Durante una entrevista con el creador de contenido Molusco, cuando se le cuestionó sobre su relación con el cantante de corridos tumbados, Nicki Nicole respondió que, aunque se les ha visto en distintos eventos agarrados de las manos, "los amigos también se toman así". Además, comparó la situación de ser vista frecuentemente con él a la de salir mucho con un perro.

“No, no me molesta (que me pregunten), pero o sea imagínate si vos todos los días sales con un perro, nadie te va a preguntar por qué todos los días sales con un perro, entiendes, es normal, no estoy diciendo que seas un perro, es como si todos los días te ven con el mismo bolso, nosotros vamos juntos para todos lados y la gente va a decir 'qué onda'”, aseguró.

“Es muy caballeroso, me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros, somos amigos está todo piola, no hay leyes ni nada”.

Esta declaración no fue bien recibida por el público, generando una avalancha de críticas y comentarios en las redes sociales. Muchos internautas expresaron su descontento con la forma en que la cantante se refirió a Peso Pluma, mientras que otros defendieron su derecho a expresarse y señalaron la presión mediática a la que están sometidas las celebridades.

