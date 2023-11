Nicki Nicole reveló los motivos por los que negó su noviazgo con Peso Pluma

La relación entre Nicki Nicole y Peso Pluma se hizo oficial tras un concierto que la argentina dio en el Pepsi Center WTC, en la Ciudad de México, donde selló con un beso junto al mexicano.

Ahora, tras hacerse oficial, Nicki compartió por qué negó su romance con el mexicano, pues aseguró que no quiso negar el noviazgo con un propósito negativo, sino que no supo cómo reaccionar, ya que las cosas no estaban muy claras entre ellos.

"Nos estábamos conociendo y queríamos estar seguros, nada, la verdad es que fue muy lindo y muy linda la gente también ahí en el show”, dijo Nicki Nicole en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’.

Además, hace unas semanas la argentina fue cuestionada, durante el podcast 'El Despelote', sobre el presunto romance con la ‘Doble P’, a lo que ella negó que hubiera algo más allá que una amistad.

“Somos buenos amigos, nos estamos conociendo. Los amigos se agarran de la mano”, finalizó.

