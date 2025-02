Nieto de Cantinflas peleará por la herencia del actor, quien murió hace casi 32 años

Han pasado casi 32 años desde la muerte de Mario Moreno ‘Cantinflas’ y ahora, su nieto Gabriel Moreno ha revelado que buscará pelear por la herencia que dejó el actor y comediante, alegando que la esposa de su padre fallecido los excluyó a él y a sus hermanos del testamento que dejó.



Fue un 20 de abril de 1993 que Cantiflas murió víctima de cáncer de pulmón, dejando como único heredero a su hijo Mario Arturo Moreno Ivanova.

Cantinflas es un ídolo del cine mexicano que falleció en 1993/X |



Él a su vez tuvo cinco hijos, Mario y Valentina Moreno del Moral, en su primer matrimonio, y Mario Patricio, Marisa y Gabriel Moreno Bernat, en su segundo matrimonio.



En 2017 Mario Moreno Ivanova falleció, heredando, lo que a su vez le dejó Cantinflas, a su última esposa Aurora Marbez, quien precisamente es a quien Gabriel Moreno, nieto del actor, acusa de haberse apropiado indebidamente de los bienes que le correspondían a la familia Moreno.

Nieto de Cantinflas acusa a la viuda de su padre



En entrevista para Radio Fórmula, Gabriel Moreno primeramente aseguró que ha superado sus adicciones, luego de estar internado por ocho años en la clínica del exboxeador Julio César Chávez.



“ No fue fácil, yo llegué a la clínica hace 8 años en la clínica de Julio César Chávez. Me he encontrado a mi mismo”, comentó.

Cantinflas heredó sus bienes a su hijo Mario Moreno Ivanova, quien a su vez falleció en 2017/X|



Una vez sano, Gabriel Moreno está dispuesto a pelear por la herencia que en su momento dejó su abuelo Cantinflas a su padre Arturo Moreno Ivanova, pero que ahora está en manos de su viuda.



“ Franca y sinceramente, fue un plan con maña de la señora Aurora Marbez, pues ella, claro, no estaba enamorada de mi papá, nada más quería el dinero de mi papá, ella nunca conoció a mi abuelo, nunca de los nuncas, y nada más se casó por interés, pues dijo: ‘es el hijo de..., entonces lo voy a enredar y todo'.



“ Y créeme que sí la conocimos, es una persona muy grosera, pues a nosotros nos hacía a un lado, no quería que conviviéramos con mi papá, entonces más nos resentimos con mi papá, y más enojados estábamos con la señora, pues la señora como que, no sé, algo hizo, que el testamento estaba a nuestro nombre, y de una mañana a la otra, pum, ya toda la herencia hacia ella”, aseguró Gabriel Moreno.

Gabriel Moreno quiere mantener vivo el legado de su abuelo Cantinflas/X|



Por último, el nieto de Cantinflas aseguró que él y sus hermanos tienen la capacidad para manejar los negocios y mantener el legado del famoso actor mexicano.



“ Y dice la señora Aurora Marbez que nosotros no tenemos la capacidad para manejar la empresa de mi abuelo, cuando ella, ¿cómo sabe que no podemos manejar una empresa?, y después de mi papá, ¿qué hizo? Y empezó a tirar cochinero en la televisión, tanto a mí como a mi hermana, y se me hace injusto que no sepa nada de nuestra vida y nada más nos clasifique, a mí me esté clasificando como, perdón la palabra, pero como un drogadicto, y que no tengo la capacidad para manejar una empresa, cuando sí tengo la capacidad, y más ahorita que estoy limpio”, concluyó Gabriel Moreno.

