No tires a la basura tu celular viejo ni su cargador ¡Revisa dónde debes hacerlo!

Hay que hacer lo posible para no aumentar la contaminación, y una de las medidas para ello, es depositar los teléfonos celulares antiguos (de hace cinco años), así como cargadores que ya no uses, en lugares especializados para ese tipo de objetos y otros más.

Y para ello, la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto con autoridades de la Ciudad de México, implementaron la jornada de acopio de residuos electrónicos y eléctricos, y para ello abrió un depósito en el que podrás dejar celulares y cargadores que ya no estén en uso. El ‘Reciclatrón’ se realizará 25 y 26 de enero, de 09:00 a 16:00, en el estacionamiento del Universum.

Asimismo, la UNAM informó que no recibirán focos ahorradores, lámparas fluorescentes, equipos desarmados, rotos o contaminados, cableado público y módems.

¿Cómo contaminan los celulares?

Los teléfonos celulares contienen aproximadamente 40 materiales tóxicos, entre los que están algunos como el arsénico, antimonio, berilio, plomo, níquel y zinc, o metales pesados como el plomo, cadmio o el mercurio, entre otros; sin embargo, la parte más contaminante de un teléfono celular es la batería.

Las pilas contienen elementos como mercurio, litio, plomo y cadmio, entre otros, por lo que al ser tiradas a la basura generan un impacto en el ambiente, pues no son biodegradables.

