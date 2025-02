Ozzy Osbourne anuncia el último show de su carrera junto a Black Sabbath

Ozzy Osbourne anuncia la esperaba reunión con su banda Black Sabbath para un último concierto.

Osbourne conocido por su apodo de "Príncipe de las Tinieblas", fue el líder de Black Sabbath, los miembros originales, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, será la primera vez que estén juntos para una actuación en 20 años.

La banda se reunirá en el "The Back to the Beginning" el 5 de julio en Villa Park en Birmingham, Inglaterra, la ciudad natal de Osbourne.

Black Sabbath en una presentación / Billboard|

"Es mi momento de volver al principio... es hora de devolver al lugar donde nací", dijo Osbourne en un comunicado.

“Qué bendecido soy de hacerlo con la ayuda de las personas que amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham para siempre".

Cartel completo del último show de Black Sabbath / Redes Sociales|

¿Qué artistas forman parte del gran concierto?

El evento contará con una serie de grandes bandas de metal, incluyendo Metallica, Slayer, Pantera y Alice In Chains.

Las ganancias del espectáculo se destinarán a organizaciones benéficas como Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital y Acorn Children's Hospice.

Ozzy Osbourne y Sharon Osbourne / Redes Sociales|

La esposa de Osbourne, Sharon Osbourne, le dijo a BBC News:

“Lo está haciendo muy bien. Está tan emocionado por esto, por estar con los chicos de nuevo y con todos sus amigos. Es emocionante para todos".

También señaló que este sería su último concierto, diciendo: "Ozzy no tuvo la oportunidad de despedirse de sus amigos, de sus fans, y siente que no ha habido un cierre. Esta es su parada".

Ozzy Osbourne / Infobae|

¿Qué enfermedad tiene Ozzy Osbourne?

Osbourne ha estado luchando contra un diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. En 2019, sufrió una caída que agravó una vieja lesión en la columna vertebral, que requirió una serie de cirugías intensivas.

