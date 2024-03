Pamela Anderson rechaza nueva versión de ‘Baywatch’. Conoce sus poderosos motivos

Desde hace días se reveló que la cadena Fox quiere hacer un reboot de ’Baywatch’ con elenco nuevo y sus protagonistas que dieron origen a la serie, incluida Pamela Anderson, quien era la estrella junto a David Hasselhoff.

Para esta versión, que se espera salga el otro año, al parecer ya no estará la rubia actriz, por más que le han insistido que regrese a la producción que le dio fama a nivel mundial.

¿Por qué Pamela Anderson no quiere hacer ‘Baywatch’?

El medio TMZ indicó que los productores les confirmaron que Pam no estará en el reinicio de la serie pues no le interesa regresar a su papel de ‘Casey Jean 'CJ' Parker'.

“¿Y cuales serían sus razones?, nos dicen que simplemente los días de Pamela en ‘Baywatch’ han terminado y no quiere volver ni siquiera haciendo un cameo. Nuestras fuentes dicen que no hay mala sangre por parte de Pam, y simplemente es parte de su pasado y no tiene ningún interés en volver a ese tipo de proyectos”, explicó el portal de entretenimiento.

¿Pamela Anderson odia ‘Baywatch’?

Con la noticia de que Pamela Anderson rechaza volver a la producción que produjo más de 250 capítulos, cabe recordar que en su serie biográfica dijo que no estaba nada contenta con las películas o series que la sexualizaban, ya que al buscar un papel más serio siempre se lo negaban.

La actriz dijo que los productores, incluso no querían que hablara, con salir a cuadro corriendo en la playa para ellos era suficiente.

