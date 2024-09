PAN vs PAN: Miguel Ángel Yunes le responde a Marko Cortés: “El cobarde y traidor eres tú”

En la mañana de este martes, Miguel Ángel Yunes Linares tomó protesta como senador suplente ante la salida de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, que por cuestiones de salud pidió permiso para retirarse de la discusión a la Reforma del Poder Judicial.

Al respecto, Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional (PAN), llamó a sus compañeros panistas "traidores" por venderse a Morena y dar supuestamente su voto a favor de la propuesta que envió el mandatario Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión.

Yunes Linares defiende a su hijo

En pleno del Senado, el panista defendió a su hijo al revirarle que el traidor del PAN ha sido Marko pues no llevó un voto en la coalición en las pasadas elecciones presidenciales.

“He escuchado la intervención de Marko Cortés, y no Marko, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú… Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Marko nos conoce perfectamente bien, tenemos 20 años en Acción Nacional y vamos a seguir en Acción Nacional porque no es de Marko y no es de nadie, es de millones de mexicanos”, detalló.

Yunes niegan negociaciones

Yunes Linares reiteró que no ha tenido ninguna negociación con el partido en el poder y que nadie los obligará a aprobar o negar los cambios al Poder Judicial.

“No ha habido ninguna negociación con el gobierno federal, a Miguel lo persiguieron y Miguel lo que hizo fue defenderse con las armas de la ley… No hemos negociado absolutamente nada, pero nadie nos va a obligar a votar a favor o en contra de una ley salvo que nosotros en nuestra convicción tengamos la certeza. Miguel va a venir y les va a dar una muestra de valor”, expuso frente a sus compañeros del PAN, quienes de inmediato le empezaron a reclamar sus palabras y el presidente del Senado pidió respeto entre ellos.

