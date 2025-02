Papa Francisco: ¿Cuál es su estado de salud este jueves 20 de febrero?

El papa Francisco continúa recuperándose de la neumonía que padece y desayunó fuera de la cama este jueves tras una sexta noche tranquila en el hospital, informó el Vaticano.

El portavoz de la Iglesia católica, Matteo Bruni, emitió un nuevo parte después de que el miércoles por la noche confirmó que los nuevos análisis de sangre mostraron una “ligera mejoría” en algunos indicadores de inflamación del pontífice, de 88 años, quien ya sufrió un caso agudo de neumonía en 2023 y es propenso a las infecciones respiratorias en invierno.

El papa Francisco ya está mostrando una leve mejoría / Redes Sociales|

El papa Francisco tiene visitas

Francisco recibió el pasado miércoles la visita de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, la primera conocida de una personalidad de alto perfil. Tras la visita de 20 minutos, Meloni señaló que el papa tenía buen ánimo y había “bromeado como siempre”.

Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero debido al empeoramiento de un episodio de bronquitis. Los médicos le diagnosticaron el martes una neumonía en los dos pulmones, además de una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio, es decir, una combinación de bacterias, virus y otros organismos. Está recibiendo antibióticos y cortisona para lo que los doctores diagnosticaron también como bronquitis asmática.

El pontífice ya recibió algunas vistas, a las cuales recibió con humor / Redes Sociales|

Los médicos afirman que la neumonía en un paciente tan mayor y frágil lo hace particularmente propenso a complicaciones, dada la dificultad para expulsar de forma eficaz el líquido de sus pulmones. Aunque su corazón es fuerte, Francisco no es un anciano especialmente sano. No está activo físicamente —utiliza silla de ruedas debido a problemas en las rodillas—, le extirparon parte de un pulmón cuando era joven y en el pasado ha admitido no ser un paciente muy colaborador.

La salud del papa preocupa mucho al Vaticano / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NETFLIX INVERTIRÁ MIL MILLONES DE DÓLARES EN MÉXICO EN LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS