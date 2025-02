Donald Trump elogia a Claudia Sheinbaum: “Es una mujer maravillosa”

Luego de sus constantes ataques a México por la distribución de drogas a Estados Unidos, Donald Trump se ablandó un poco con el tema que hasta elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum y la calificó como “una mujer maravillosa”.

En conferencia de prensa desde la ciudad de Miami, el mandatario estadounidense dijo que iban a invertir 100 millones de dólares en una campaña antidrogas como lo hace México para su gente.

“Vamos a gastar millones de dólares en anuncios sobre lo malo que son las drogas, para que los niños no las consuman. Cómo se comen tu cerebro, cómo destruyen tus dientes, tu piel”, indicó.

Donald Trump copiará a México su campaña antidroga / Redes Sociales|

Donald Trump revela llamada con Claudia Sheinbaum

La idea de la campaña contra las drogas, dijo Trump que la sacó de la llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 3 de febrero y que quedó sorprendido.

“Nunca aprendo nada de nadie, porque lo sé todo, pero hablé con esta mujer y tan pronto habló sobre su campaña y dije: ‘qué buena idea’. La iba a llamar para decirle eso, pero ahora no tengo que hacerlo porque seguro está viendo. Así que a la presidenta de México: ¡muchas gracias, se lo agradezco mucho!”, expuso.

Durante la charla, el presidente de Estados Unidos resaltó que se dejó convencer porque supo que México no era un país consumidor gracias a sus valores familiares.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió elogiada por el presidente de EU / Redes Sociales|

“Estaba hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa, en realidad. Ella dijo algo que realmente me impactó. Ella me dijo: 'No somos una nación que consume grandes cantidades de drogas’… Ella habló de los valores familiares que hay en México. Le dije: ‘Bueno, en realidad no estás diciendo nada nuevo, porque también tenemos grandes familias. Tenemos grandes valores familiares’. Ella dijo, además, que hacen mucha publicidad contra las drogas", finalizó.

Trump agradeció a México por su combate a las drogas / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARRERA DE BOTARGAS Y PIJAMAS EN CDMX ¡ES GRATIS!