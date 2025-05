Participante de Exatlón sufre pinchazo en Metrobús de la Ciudad de México

Los pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México continúan, y ahora la víctima es un participante de Exatlón México, quien contó su experiencia de cómo fue atacado mientras viajaba en la Línea 3 del Metrobús.

Se trata de Mauricio López, mejor conocido como MauWow, un atleta especializado en parkour, quien primeramente agradeció a las personas que se preocuparon por su estado de salud, luego de que reveló haber sido víctima de estos ataques cada vez más comunes en la CDMX.

MauWow fue quien sufrió el pinchazo en el transporte público/Facebook Exatlón México |

“Muchas gracias a todos los que me escribieron para saber cómo estaba. Estoy bien, pero les quiero contar lo que pasó para que vean que sí están pasando estas cosas y para que tomen precauciones también”, comenzó diciendo el atleta en un video publicado en Instagram.

Así fue el ataque en el Metrobús

De acuerdo con MauWow, participante de la tercera temporada de Exatlón México, el ataque sucedió mientras regresaba a casa en el Metrobús, tras haber visitado la zona centro de la capital.

“Fui al Centro... y de regreso me subí al Metrobús de Hidalgo y de ahí me iba a ir hasta Etiopía. Cuando iba en la estación Cuauhtémoc es cuando sentí un piquetito. No se sintió tan fuerte como una inyección, se sintió más leve. Mi primera reacción fue llevar la mano hacia la pompa como una comezón normal, pero después sentí como un calambrito”, agregó.

Al igual que otras víctimas de estos casos, el atleta comenzó a presentar síntomas de mareo y vista nublada.

El participante de Exatlón pidió auxilio a usuarias, pero lo ignoraron/Facebook: Exatlón México |

“Volteé a mi alrededor a ver si alguien me había hecho algo, -fue ese movimiento- cuando mi vista se nubló y oscureció, sentí que me iba a desmayar. Me agaché un poco, tomé aire y cuando se me pasó un poco el efecto me cambié a la parte donde están las mujeres porque había menos gente. Al llegar ahí, dije en voz alta que venía solo, que me habían hecho algo en el otro vagón y que me sentía mareado. Lo dije en voz alta, pero nada más se me quedaron viendo”, añadió.

La reacción: policías lo auxiliaron, usuarias lo ignoraron

Tras ser ignorado por las usuarias del Metrobús, Mauricio recurrió a una oficial de la policía capitalina, quien lo asistió en todo momento.

“Llegando a la siguiente estación no me quise bajar porque mi lógica era que la persona que te hace esto, cuando te sientes mal, te sigue. Entonces me esperé una estación más. Ya que llegué, busqué a la guardia y le expliqué, le dije que ya había pedido transporte y que por favor estuviera pendiente.

Sin embargo, en lo que yo esperaba mi vehículo empecé a sentir en la pompa como cuando te inyectan y ahí fue cuando no tuve duda”, culminó el participante del reality show, quien recomendó a sus seguidores y al resto de los usuarios del transporte público en CDMX tener cuidado con este tipo de ataques.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre los pinchazos?

Aunque ya ha habido algunas detenciones por los casos de pinchazos en el Metro y Metrobús de la Ciudad de México, las autoridades aún no tienen claro cuál es el objetivo ni quién o quiénes están detrás de estos ataques. Por ahora, continúan siendo catalogados como hechos aislados.

