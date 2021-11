Paty Chapoy: Quiere que Jimena 'Choco' Pérez sea su sucesora en Ventaneando

La famosa conductora de 'Ventaneado', la periodista de espectáculos Pati Chapoy, se subió 'Al Volante' con el Escorpión Dorado y confesó quién le gustaría que tomará su lugar cuando ella tuviera que dejar dicho programa del que ha estado al frente por 25 años.

"Una vez tomé la decisión de quien se podía quedar. Y es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: ‘¿Estás dispuesta? ¿Te interesa?’. -Me respondió- ‘Sí, sí me interesa mucho’”, contó.

Pati confesó que el puesto estaba pensado para Jimena 'Choco' Pérez, pero por cuestiones familiares, la también conductora, se había tenido que mudar a Madrid.

“Pero, Jimenita, por cuestión familiar, tomó la decisión de irse a vivir a Madrid”, reveló Chapoy.

Jimena Pérez y su esposo Rafael Sarmiento habrían tomado la desición de ir a vivir a Europa en 2020 para tratar el transtorno de lenguaje que padece su hijo Iñaki.

