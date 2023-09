Pedro Sola recordó cuando su mamá buscó llevarlo al médico por su orientación

Pedro Sola reveló en una entrevista con Pati Chapoy un duro episodio de su infancia, en donde su madre lo rechazó y expresó su deseo de llevarlo al médico.

"Empieza la adolescencia, la pubertad, y empiezas a sentir cosas, yo me daba cuenta, me acuerdo que desde niño había compañeros de salón y me gustaba verlos, pero yo no sabía qué es lo que me pasaba, que yo me empecé a enamorar de mis compañeros, entonces yo hablé con mi mamá, entonces fuimos al psiquiatra”, relató Sola.

Además, Pedro compartió la experiencia con su padre, el cual nunca expresó su desacuerdo con la orientación sexual de su hijo, mientras que su abuela le brindó un amoroso respaldo, diciéndole que no tenía nada de malo en ser quien era.

"Al final de cuentas, sí él le parecía o no le parecía que yo fuera homosexual, nunca expresó absolutamente nada, él siempre me trató muy bien”, sentenció.

Sola también expresó que nunca enfrentó acoso escolar debido a su orientación sexual, aunque admitió que en la secundaria pudo haber rumores a sus espaldas.

“He tenido la suerte de que, siendo homosexual, porque además la palabra gay ya vino mucho después, no fui atacado en las escuelas. En la primaria para nada, en la secundaria a lo mejor se hablaba a mis espaldas”, finalizó.

