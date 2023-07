Poncho de Nigris bromea sobre Paco Stanley enfrente de Paul y lo 'revientan' en redes

Poncho de Nigris, uno de los concursantes destacados de La Casa de los Famosos México, fue tendencia luego de sus comentarios incómodos el viernes pasado, dirigidos hacia Paul Stanley desencadenaron una serie de críticas en las redes sociales.

El incidente tuvo lugar durante la fiesta temática semanal del reality show, en la que cada celebridad tuvo que preparar una rutina de stand up para amenizar la velada. Sorprendiendo a todos, Poncho de Nigris decidió 'entrevistar' a sus compañeros, pero nadie esperaba que dirigiera sus comentarios hacia Paul.

Desde hace algunos días, se han registrado ciertas tensiones entre Paul Stanley, Sergio Mayer y Poncho de Nigris, lo que podría haber llevado al conductor regiomontano a buscar venganza.

"El hijo de Paco Stanley, ¿eres Paquito? ¿Qué opinas de la bolsa de perico que se le cayó a tu papá?", expresó De Nigris simulando tener un micrófono, haciendo referencia a aquel incidente en vivo en el que una 'bolsita blanca' cayó del saco de Mario Bezares frente a su padre.

La pregunta de Poncho dejó a todos los concursantes sorprendidos, mientras que el conductor de 'Hoy', respondió únicamente: "¡Otro mezcal, otro mezcal", entre risas.

Sin embargo, este no fue el único comentario incómodo realizado por Poncho durante su presentación de stand up. También bromeó sobre la mala racha que atraviesa Barby Juárez: "De este lado tenemos a Barby Juárez, una gran peleadora que lleva siete peleas seguidas sin ganar".

La audiencia de La Casa de los Famosos México reaccionó de manera mixta ante los comentarios de Poncho de Nigris. Mientras algunos consideraron que sus palabras fueron ofensivas y fuera de lugar, otros interpretaron su acto como parte del humor característico del stand up.

“Con la familia no eso estuvo horrible no lo aplaudan”, “Con la familia NO!”, “Porque se atacan? si fue verdad”, “Como porque meter a la familia?”, “Poncho Le Debería De Preguntar A Mario y No A Paul El Era Solo Un Niño!”, dicen algunos. “No se porque se atacan si también se agarrado a carrilla a poncho po la Tigresa a Sergio por su esposa por Luismi, si se llevan hay que aguantar”, se leen en otros colombianos.

