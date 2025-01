¿Por qué CNN tendrá despidos masivos de su personal? Tiene una poderosa razón

CNN anunció una reestructuración que incluye alrededor de 200 despidos, en lo que representa un giro acelerado hacia las operaciones digitales. Es la renovación más audaz hasta ahora en los 18 meses de mandato del director general Mark Thompson, ex director ejecutivo de The New York Times y la BBC, convocado por la empresa matriz Warner Bros. Discovery para revivir la alicaída fortuna del medio de noticias.

CCN tiene baja audiencia televisiva

Los despidos están concentrados en el negocio televisivo de CNN, donde los ratings han caído mientras los consumidores dejan de contratar los servicios de cable y buscan otras fuentes de noticias. Eventualmente serán compensados por nuevas contrataciones en el área digital, donde Warner Bros. Discovery está haciendo una inversión de 70 millones de dólares, informó CNN.

Las personas ya no contratan el servicio de cable en EU / Especial|

“Esto no es un ejercicio de ahorro de costos”, señaló Thompson en una entrevista. “De hecho, estamos aumentando las inversiones”. Los despidos han ocurrido o se anticipan en toda la industria de noticias. Los ratings de la televisora han sufrido desde la elección del presidente Donald Trump, un antiguo crítico de la cadena.

CNN promedió 1.7 millones de espectadores para la ceremonia de investidura de Trump esta semana, en comparación con 8 millones de televidentes para la toma de posesión de Joe Biden hace cuatro años, aunque la audiencia puede fluctuar según la postura política de la persona que asume el cargo.

La empresa también sufrió un golpe financiero —es incierto de cuánto fue— cuando un jurado de Florida declaró la semana pasada a la cadena responsable de difamar a un veterano de la Marina de Estados Unidos en una historia que involucraba un esfuerzo pagado para extraer afganos en peligro después de la toma del poder por parte del Talibán en su país. La cadena resolvió el caso antes de que el jurado pudiera decidir completamente sobre los daños.

CCN le apostará más a su contenido por internet para recuperar seguidores / FB: @CNN|

CCN se modernizará

CNN anunció el jueves que estaba desarrollando un producto que permitiría a los consumidores ver una transmisión de video similar a la televisión en cualquier dispositivo, aunque no será una transmisión simultánea de TV. No se proporcionó una fecha estimada de lanzamiento.

Bajo el mando de Thompson, la compañía ha rediseñado discretamente y ofrecido nuevas características en su sitio web CNN.com. A finales del año pasado, instituyó una suscripción mensual de 3.99 dólares y anual de 29.99 dólares para sus usuarios más asiduos, y está trabajando en nuevos productos en internet en áreas como estilo de vida, clima y deportes.

En algunos aspectos, el ejecutivo a cargo está intentando hacer con CNN lo que hizo en el New York Times, donde sus productos digitales modernizaron el negocio del periódico. Los ejecutivos esperan que el componente de video de CNN y su presencia internacional ofrezcan oportunidades de crecimiento que no duplicarán las del Times.

CCN hará una importante inversión en su página web / Especial|

La transformación de CNN “no es y no puede ser un único conjunto de cambios, sino un proceso de inversión, experimentación y adaptación que durará años”, señaló Thompson en un memorando enviado al personal de CNN. “Nuestro objetivo es simple: cambiar la gravedad de CNN hacia las plataformas y productos hacia donde se están desplazando las audiencias”.

