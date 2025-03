¿Por qué Scarlett Johansson se niega a tomarse selfies? Esto sabemos

Bien dicen que cada cabeza es un mundo. Mientras a algunas estrellas de Hollywood les encanta la cercanía con sus fanáticos, hay otras que mejor deciden guardar su distancia, como es el caso de Scarlett Johansson.

En una reciente entrevista, la actriz de los ‘Avengers’ confirmó que no le gusta tomarse selfies con la gente cuando no está en alguna promoción, ya que asegura que mientras está lejos de las cámara quiere ser como cualquier persona y se respete su espacio privado.

“Realmente ofende a mucha gente. No significa que no aprecie a mis fans o que no me alegre verlos. Pero siempre les digo: ‘No estoy trabajando’. Y eso significa que no quiero ser identificada en ese momento y lugar contigo. Estoy haciendo lo mío”, detalló.

Scarlett Johansson lejos de las redes sociales

Scarlett Johansson también contó que parte de no estar tomándose fotos con las personas es para guardar su intimidad, motivo por el cuál tampoco tiene cuenta de Instagram que le han pedido mucho, pero prefiere estar lejos de las redes sociales.

“Me acerqué lo suficiente como para hablarlo con mi terapeuta. Pensé: ‘Supongo que es algo que tengo que hacer’. Pero va en contra de mis valores fundamentales. Creo que se trataba más bien de: ‘¿Cómo puedo expresar eso también?’ Porque hay tantas expectativas de eso”, finalizó.

En la única red social donde de pronto aparece es en la cuenta de The Outset, su marca de belleza, pero sólo lo hace cuando lo considera necesario pues el peso lo llevan sus productos no ella.

