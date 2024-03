Llegó el día tan esperado, en el que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregará los Premios Oscar, en su edición número 96, a lo mejor del último año en el cine de Hollywood e internacional.

Como ya es una costumbre, en este 2024 la gala de premiación se llevará a cabo en en el Dolby Theatre, de Hollywood, California, teniendo a la película ‘Oppenheimer’ como la gran favorita al contar con 13 nominaciones, por 11 que tiene la cinta ‘Poor Things’ y ‘Killers of the Flower Moon’ con 10.

Mejor Actriz Secundaria

La primera estatuilla de la gala se entregó a Da’Vine Joy Randolph, quien ganó la categoría a Mejor Actriz Secundaria por su trabajo en ‘Los que se quedan’.

"Durante tanto tiempo siempre quise ser diferente y ahora me doy cuenta que solo debo ser yo misma, les les agradezco por verme", mencionó en su discurso.

Mejor Guión Original

La pelpicula 'Anatomía de una caída' ganó el Premio Oscar en la categoría 'Mejor Guión Original'. Essta cinta francesa también es reconocida por que uno de sus principales actores es un perro, cuyo nombre en la vida real es Messi, en referencia al futbolista argetino.

Mejor Maquillaje y Peluquería

La cinta 'Poor Things' ganó la categoría a 'Mejor Maquillaje y Peluquería', imponiéndose a la favorita para muchos que era 'Barbie'.

Mejor Diseño de Producción

La película 'Poor Things' sigue sumando reconocimientos en la entrega 96 de los Premios Oscar, al quedarse con la estatuilla en la categoría de 'Mejor Diseño de Prodducción'.

Mejor Diseño de Vestuario

En otra categoría que se pensaba pudiera ganar 'Bar'bie', que fue la cinta más taquillera de 2023, la pelcíaula 'Poor Things', ganó el Premio Oscar a 'Mejor Diseño de Vestuario'.

Mejor Película Internacional

Reino Unido se llevó la categoría a 'Mejor Película Internacional' por la cinta 'The Zone of The Interest'. En esta categoría se pesó que podía pelear la mexicana 'Tótem', dirigida por Lila Avilés, sin embargo, finalmente no le alcanzó para ser nomianda a los Premios Oscar.

