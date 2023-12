¡Que siempre no! Novia se niega a casarse porque el prometido sufre de ‘papitis’

En redes sociales se ha hecho viral la negativa de una novia a casarse con su prometido, pese a que ya estaban ante la juez y con los invitados en su fiesta. ¿La razón? El papá del novio se oponía a la boda, además maltrató a los hijos de la novia.

El que parecía que iba a ser el día más feliz en la vida de una mujer, identificada como Jesica Avilés, se convirtió en el más triste, o al menos en el que decidió terminar con su pareja, un sujeto de nombre Santiago Restrepo, al que acusó de “mentiroso” y dejó entre ver que tenía ‘papitis’.

Aunque no hay mucha información sobre el contexto de la relación, se sabe que el peculiar hecho sucedió en el municipio de Chinú, perteneciente al departamento colombiano de Córdoba.

Ahí, de acuerdo a un primer video, Jesica y Santiago estaban frente a la juez, pero cuando ésta le pregunta a ella si “¿es tu deseo contraer matrimonio civil?”, le responde: “No sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”.

Luego, sin quitarle la mirada al hombre, la mujer agrega: “El papá no está de acuerdo con esto. Santiago me mintió. Me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado el papá”. Ante la pregunta del juez sobre si se va a casar con el padre de Santiago o con Santiago, Jesica agrega: “Él se deja mandar por el papá, así no me caso. ¡Cómo trató a mis hijas cuando llegué! Primero mis hijos, te lo dije. Si lo sé, no vengo”.

La situación tomó un mayor dramatismo, cuando en un segundo video, una mujer cercana a la novia pide a los invitados que permanecen en el lugar que aporten dinero para pagar la fiesta, pues el novio no pagó como había prometido.

“ El señor aquel (señalando a Santiago Restrepo) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, comentó la allegada.

Finalmente, se aprecia en un último video cuando el novio y su familia de marchan del lugar, mientras los amigos y familiares de la novia los despiden entre gritos.

Se hizo viral un video de una boda fallida en Chinú, Córdoba. Cuando la notaria le preguntó a la novia Jesica Avilez que si se quería casar con Santiago Restrepo, esta dijo que no. El novio se negó a pagar la fiesta y les tocó hacer “vaca” a los amigos. pic.twitter.com/IjXVqX1x5q — Nidia Serrano (@NidiaSerrano) December 19, 2023