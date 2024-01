¿Qué ven Tom Holland y Zendaya en Netflix? Aquí te lo revelamos

La crisis de pareja entre Tom Holland y Zendaya quedó en el pasado, luego de que el actor revelara los momentos felices que pasan cuando ven Netflix.

En una reciente entrevista dentro de los Critics Choice Awards, el histrión mencionó que acostumbran poner la primera película que hicieron juntos: 'Spider-Man: Homecoming’.

Tom Holland y Zendaya reviven su amor entre películas

"Zendaya y yo, de vez en cuando, vemos 'Spiderman 1' y recordamos cuando teníamos 19 años y rodamos la saga”, expuso ante la sorpresa del reportero.

El famoso de Hollywood dijo que ‘Spider-Man: Homecoming’ les encanta porque reviven esos momentos especiales que pasaron juntos durante su adolescencia.

“Me encantan esas películas y me encanta saborear esos momentos, así que trato de no verlas con tanta frecuencia como me gustaría porque es muy especial. Es un gran lujo, un gran regalo poder sentarse y revivir cuando eras más pequeño”, declaró.

Tom Holland le pone 'me gusta' a sus películas en Netflix

Incluso, Tom Holland hizo un broma sobre el momento que está frente a la pantalla y le aparecen las producciones que ha hecho de superhéroes.

“Cuando estoy entre amigos, buscamos en Netflix y aparece una ventana emergente, siempre hago esa broma de: 'Me han dicho que esta película es genial, el actor es brutal. ¿La ponemos 10 minutos y vemos de qué va?'”, bromeó.

