Recuperan busto robado de Jim Morrison en París, 36 años después de su desaparición

Casi cuatro décadas después de su misteriosa desaparición, el busto que decoraba la tumba de Jim Morrison en el cementerio de Père Lachaise en París fue recuperado por la Policía francesa durante un operativo contra el fraude. El descubrimiento, inesperado y fortuito, se dio el pasado domingo en el marco de un allanamiento efectuado por la Brigada Financiera y Anticorrupción, según informó la agencia AFP.

Casi cuatro décadas después de su misteriosa desaparición, el busto que decoraba la tumba de Jim Morrison en el cementerio de Père Lachaise en París fue recuperado por la Policía francesa/Redes Sociales |

La pieza escultórica, obra del artista croata Mladen Mikulin, había sido colocada en 1981 con motivo del décimo aniversario luctuoso del vocalista de The Doors. Fue robada en 1988, y desde entonces su paradero se convirtió en parte del mito que rodea la figura del cantante. El busto fue localizado en una residencia privada y se encuentra deteriorado, con grafitis y sin nariz, como muestran imágenes difundidas por la policía judicial de París.

Un símbolo perdido del culto a Morrison

Jim Morrison, ícono del rock psicodélico, falleció el 3 de julio de 1971 en París, a los 27 años. Fue hallado sin vida en la bañera de su apartamento en el barrio del Marais. Aunque no se realizó autopsia, se presume que su muerte fue consecuencia de un paro cardíaco, posiblemente relacionado con el consumo de drogas. Desde su entierro en Père Lachaise, su tumba se convirtió en un lugar de peregrinaje para admiradores de todo el mundo.

Jim Morrison, ícono del rock psicodélico, falleció el 3 de julio de 1971 en París, a los 27 años/Redes Sociales |

Las autoridades francesas han tenido que colocar barreras alrededor de la tumba para controlar el flujo constante de visitantes y evitar actos de vandalismo. La desaparición del busto en los años 80 fue uno de los episodios que alimentaron la leyenda urbana en torno al cantante.

Un homenaje vigente en la ciudad luz

El busto, cuya recuperación fue celebrada en redes sociales por la policía, todavía no tiene destino confirmado. Mikulin, su creador, había solicitado en varias ocasiones que la obra fuera restituida o que se realizara una réplica, pero hasta ahora no ha emitido comentarios sobre el hallazgo. Mientras tanto, París continúa honrando al músico: en febrero pasado, las autoridades locales anunciaron que una pasarela peatonal cerca de la plaza de la Bastilla llevará el nombre de Jim Morrison.

Este nuevo homenaje se suma a la presencia casi permanente del artista en la memoria colectiva parisina y al fervor de sus seguidores, que siguen visitando su tumba como si el tiempo no hubiera pasado.

¿Quién fue Jim Morrison y por qué sigue siendo relevante?

Jim Morrison fue el vocalista y letrista principal de The Doors, banda que revolucionó el panorama musical en los años 60. Su estilo poético, provocador y cargado de simbolismo, junto con su voz profunda y su presencia magnética, lo convirtieron en una de las figuras más influyentes del rock.

Jim Morrison fue el vocalista y letrista principal de The Doors, banda que revolucionó el panorama musical en los años 60/Redes Sociales |

Canciones como Light My Fire, Riders on the Storm y The End marcaron una época de experimentación y transgresión. Morrison fue también un poeta declarado, influenciado por la literatura, la filosofía y los movimientos contraculturales de su tiempo. Su muerte a los 27 años lo convirtió en parte del llamado “Club de los 27”, junto a otras figuras como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain.

Hoy, más de 50 años después de su muerte, su figura sigue generando culto y debates. La recuperación de su busto es un nuevo capítulo en la historia de un ídolo que se resiste al olvido

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos reacciona a ataque contra funcionarios de CDMX