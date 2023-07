Reinaugura Pedro Rodríguez Ciudad Deportiva Ana Gabriela Guevara con inversión de 24 MDP

Con una inversión de 24 millones de pesos, el Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, reinauguró la Ciudad Deportiva Ana Gabriela Guevara que ahora cuenta con un campo de futbol de pasto sintético totalmente nuevo, y una pista de atletismo completamente renovada, entre otras instalaciones.

Cientos de atletas y personas que gustan de realizar actividades recreativas y deportivas en el “Ana Guevara”, se dieron cita para atestiguar los cambios que se dieron en espacios de básquetbol y voleibol, así como la implementación de un arcotecho para realizar este tipo de deportes sin las afectaciones de los rayos solares o de la lluvia.

“Creo que el hecho de que los jóvenes tengan un lugar de esparcimiento, de convivencia, de diversión, estoy seguro, que inhibe la delincuencia; en lugar de que estén sentados en la banqueta, haciendo cosas que no son positivas, esto contrarresta este tipo de cosas.

“En este deportivo invertimos 24 millones de pesos. Estamos por arrancar el de México Nuevo, estamos construyendo un deportivo multifuncional en Lomas de San Lorenzo que va a contar también con alberca, gimnasio techado, trotapista, cancha de futbol, área de convivencia familiar para que la gente pueda salir a disfrutar y hacer ejercicio”, destacó el Alcalde.

Agregó que en Atizapán de Zaragoza hay mucho talento deportivo, por lo que es necesario crear espacios para que todos los atletas entrenen, y destacó a deportistas que practican box, nado y gimnasia, entre otras disciplinas.

“Hicimos una inversión importante en rehabilitar todos los deportivos que tenemos en Atizapán de Zaragoza, algunos de ellos ya estaban muy abandonados, tenían un rezago importante como en este caso; la cancha de fútbol estaba despedazada, la pista de tartán ya era imposible hacer ejercicio en ella”, dijo Rodríguez Villegas.

Luego de tirar un penalti en la cancha de fútbol, acompañado de síndicos, regidores y directores de su administración, el Munícipe presenció el entrenamiento duro de la boxeadora Tania García Hernández, conocida como “La Finita”, quien peleará el 15 de julio por el Campeonato Mundial Plata Peso Átomo.

La vecina de la colonia Emiliano Zapata dedicó unas palabras al Alcalde y reconoció que ahora contarán con instalaciones dignas para realizar sus entrenamientos y que cada sesión y pelea se la dedican al Presidente Municipal.

“Me he dado cuenta de todo el cariño que la gente le da al Presidente Pedro y él me lo dijo apenas: Yo no estoy contigo nada más en las buenas, sino en las malas y no cualquiera está ahí cuando bajamos del ring golpeadas, con las manos debajo de que no ganamos y es un apoyo muy grande el que nos da no solo económicamente, sino moralmente. Cada que nos subimos al ring, incluso cada que vamos a entrenar, pensamos en el Presidente”, dijo La Finita.

El Alcalde Pedro Rodríguez Villegas, concluyó su visita con un tiro a la canasta de básquetbol y un golpe a la pelota en el frontón con algunos jóvenes, no sin antes saludar a quienes en ese momento practicaban zumba.

De acuerdo con el Director de Obras Públicas, Édgar David Vázquez Molina, la obra del Deportivo Ana Guevara de la colonia Hogares de Atizapán abarcó un área de 50 mil metros cuadrados y se remodelaron andadores con piso de concreto, donde además se colocaron 22 ejercitadores de diferente tipo para tener un gimnasio al aire libre.

En la cancha de fútbol se colocaron 6 mil metros cuadrados de pasto sintético, en sus alrededores, se colocó tartán nuevo en la pista de atletismo en un área de 3 mil 550 metros cuadrados.

También se renovó el área de skateboard y patinaje, edificios administrativos, la glorieta principal, jardinería y remozamiento en general; además de colocación de luminarias, el salón de usos múltiples, vestidores y sanitarios, con pintura, aplanado y colocación de loseta, entre otros trabajos.