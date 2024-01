¿Sabes para qué sirve y cómo tener tu constancia de situación fiscal?

Tener tu constancia de situación fiscal es básico hoy en día para asuntos como por ejemplo, buscar trabajo, ya que puede ser uno de los requisitos para la contratación, pues de esta forma los empleadores se aseguran de que estés dentro del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Qué es la constancia de situación fiscal?

Es un documento que contiene información muy específica de los contribuyentes, con la cual se puede identificar y validar todo lo relacionado a su actividad económica. Entre la información que tiene, además del RFC, está el régimen fiscal al que pertenece la persona y si es que está al día con sus obligaciones fiscales; sin embargo, dicha constancia no sólo es funcional para las personas físicas, pues es también para las morales en caso de que se requiera contratar el servicio de alguna empresa.

¿Qué información hay en mi constancia de situación fiscal?

Para las personas físicas, tiene la fecha de inscripción en el RFC y en las personas morales, la fecha en que la empresa se dio de alta ante el SAT.

Se detalla también el régimen fiscal al que pertenece el contribuyente y si es que está o no al corriente on sus obligaciones fiscales. Así como la actividad económica con la que se encuentra registrada la persona, además de su domicilio, etc.

¿Cómo obtengo mi constancia de situación fiscal?

Tienes que solicitarla al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y a partir de ahí debes proporcionar datos personales así como los medios de contacto que solicite la institución. Posteriormente, el SAT verifica la información y a partir de ahí puede ser emitida la constancia ya con todos los datos del contribuyente.

Es importante que sepas que si no tienes RFC no podrás tener constancia de situación fiscal, por lo que primero deberás obtener tu Registro Federal de Contribuyentes, y todo puedes checa en https://www.sat.gob.mx/home

¿Qué es el RFC?

El Registro Federal de Contribuyentes es una clave alfanumérica de 13 dígitos: los dos primeros son del apellido paterno, el tercero es la inicial del apellido materno y el cuarto al primer nombre. Ya luego se agrega el año, mes y día de nacimiento, en tanto que los últimos dígitos son la homoclave, la cual es dada por el SAT.

Con el RFC el SAT tiene plenamente identificadas a las personas tanto físicas como morales y con ello las actividades económicas que tengan en todo el país, ya que con eso y la constancia de situación fiscal, todas las personas podrán dar y ofrecer servicios y productos.

Si necesitas mayor información, pedes consultar:

-Desde cualquier parte del país: MarcaSAT 55 627 22 728.

-Chat en el que personal del SAT aclaran las dudas de los usuarios sobre información de contabilidad y orientación fiscal. Para usar este servicio se encuentra habilitada la página: http://chatsat.mx/

-Consulta a través de la plataforma https://www.sat.gob.mx/home en donde se pueden dar seguimiento a múltiples trámites.

