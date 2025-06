¿Sandra Cuevas se nos casa? Presume un brillante anillo de compromiso: “¡Hoy soy feliz!”

Vaya sorpresa que nos dio Sandra Cuevas en sus redes sociales, ya que al parecer se nos casa, al menos eso quiso dar a entender ahora que presumió un brillante anillo que, sin duda, parece de compromiso.

Aunado a eso, en el video donde muestra la joya escribió que está completamente feliz y que vive en otro mundo… ¿será por lo enamorada?

“¡Hoy soy feliz! Vivo en otro mundo, en el mundo del arte, las ideas, la magia, la creatividad, la paz y los deseos de mejorar nuestra propia versión cada día. ¡Gracias a Dios por tanto!”, indicó sin dar a conocer quién podría ser el posible galán o si solamente estaba mostrando otra más de sus joyas.

Este es el anillo que presumió y que hacía juego con su reloj / Redes Sociales|

¿Quién es el novio de Sandra Cuevas?

La vida sentimental de Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, ha sido objeto de atención mediática debido a diversas especulaciones y rumores. Pero mejor le preguntamos a ChatGPT quiénes han sido sus novios, y nos detalló las relaciones que supuestamente han sido públicamente conocidas:

1. Adrián Rubalcava

Durante su gestión como alcaldesa, Sandra Cuevas fue vinculada sentimentalmente con Adrián Rubalcava, entonces alcalde de Cuajimalpa. Ambos compartieron momentos públicos, como cenas y eventos, e incluso recrearon escenas románticas, lo que alimentó los rumores de una posible relación amorosa. Sin embargo, en entrevistas, Cuevas aclaró que mantenían una amistad cercana y que no eran pareja sentimental. Destacó que, aunque existía una atracción mutua, no era suficiente para formalizar una relación.

Sandra y Adrián Rubalcava nunca terminaron de confirmar su relación / Redes Sociales|

2. Alonso

En junio de 2023, se difundió un video en el que se veía a Sandra Cuevas besando a un hombre identificado como Alonso durante una celebración en Garibaldi. Posteriormente, Cuevas lo describió como "el amor de su vida". Sin embargo, pocos días después, anunció el fin de esa relación a través de un mensaje de despedida en redes sociales.

La exalcaldesa aceptó que Alonso era su pareja pero terminaron al poco tiempo / Redes Sociales|

3. Rubén Arenzana ("RuAbogado")

También en 2023, surgieron rumores que vinculaban a la curadora de arte con el influencer y abogado Rubén Arenzana, conocido como "RuAbogado". Estos rumores se intensificaron cuando Arenzana compartió en redes sociales un video en el que besaba la mano de Cuevas. No obstante, ni Cuevas ni Arenzana confirmaron una relación sentimental, y el video fue eliminado poco después.

Con RuAbogado todo quedó en rumor y nada fue confirmado / Redes Sociales|

Estado actual

Hasta la fecha, Sandra Cuevas no ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental. En diversas ocasiones, ha expresado que está enfocada en su carrera política y que, aunque no descarta el amor, actualmente no mantiene una relación formal.

