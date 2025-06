Cazzu revela el inesperado secreto de cómo conoció a Bad Bunny

En una charla muy honesta durante el show “Patria y Familia”, Cazzu compartió por primera vez cómo fue ese momento en el que conoció al puertoriqueño Bad Bunny, y todo surgió en medio de un desorden de “no me avisaron” y una llamada sorpresa.

Se conocieron gracias a un boicot y una llamada telefónica. / Redes sociales|

Julieta compartió que su conexión con el Conejo Malo nació después del remix ‘Loca’ en 2018. Pero el momento clave no fue en el estudio ni es una sesión privada: fue en un concierto del cantante en el Luna Park de Buenos Aires, durante la gira promocional del tema. Cazzu recuerda que hubo un intento de boicot: “no me avisaron que nos habían invitado…Boicot… Fue terrible”, explicando que ella no figuraba en la presentación porque “a ellos les habían dicho que yo no estaba”. De pronto, recibio una llamada del mismo Bad Bunny: “Baby, ¿donde estas?” - "y llegué dos canciones antes," recuerda- “y ahí conoci a Benito en el escenario”

Cazzu habla de Bad Bunny en entrevista. / X: @LuzuComunidad|

Ese momento improvisado fue el inicio de una relación más cercana entre ambos. Compartieron momentos, anécdotas y y aventuras. Pero fiel a su estilo reservado, la cantante prefirió no entrar en detalles con argumentos que podrían afectar gente.

'Loca' primera colaboración musical de Cazzu junto con Bad Bunny y Duki. / Redes sociales|

Anteriormente Cazzu reveló que hubo una primera cita donde saltaron la reja de un parque en Buenos Aires y terminaron huyendo del guardia . Una aventura que, aunque corta, dejó huella: "Salí con Bad Bunny y la verdad, fue una buena cita. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque que estaba cerrado", contó la cantante en el 2021.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SEP SUSPENDE CLASES POR EL DÍA DEL PADRE: RECORRE PUENTE AL TERCER VIERNES DE JUNIO