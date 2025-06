Shakira cancela conciertos en EU por seguridad y condena redadas migratorias: “Estoy devastada”

La cantante Shakira no pudo presentarse la noche del 13 de junio en San Antonio, Texas, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, debido a una falla estructural en el escenario.

La colombiana comunicó personalmente el contratiempo a través de sus redes sociales, asegurando que la seguridad del público y su equipo es prioridad.

“Estoy muy triste de informarles lo que me han dicho: que debido a un problema estructural con una viga provista por esta compañía externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi show con boletos agotados en San Antonio”, explicó.

Problemas técnicos hicieron que Shakira cancelara / FB: @shakira|

Shakira culpa a empresa por descuido

La artista detalló que en cada ciudad, un proveedor local es responsable de la instalación de la infraestructura. En este caso, una revisión técnica detectó una viga defectuosa, lo que obligó a posponer el evento de última hora.

“Estoy aquí intentando encontrar una solución para poder reprogramar el show de San Antonio. Estoy devastada y con el corazón roto”, agregó.

Houston sí va, Los Ángeles cambia de fecha

Shakira se encuentra en Houston, donde los conciertos comenzarán el lunes 17 de junio. En cuanto al show afectado en San Antonio, todavía no se ha anunciado nueva fecha, pero su equipo ya trabaja para reagendarlo lo antes posible.

Un problema en una viga hizo que el concierto se reprogramara / FB: @shakira|

Además, se confirmó que el concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, originalmente programado para el 20 de junio, será reprogramado para el 4 de agosto debido a las protestas contra las redadas migratorias que se han intensificado en California.

“Me prometieron personalmente que habían reforzado la estructura y me garantizaron un 100 % la seguridad y fiabilidad del show. No poder presentarme esta noche me afecta profundamente”, expresó, recordando un problema similar previo en Boston.

Shakira levanta la voz por los migrantes

En medio de la controversia por las redadas migratorias en EE. UU., Shakira alzó la voz en defensa de los migrantes durante una reciente entrevista. Rememoró su llegada a Miami a los 19 años y habló con empatía sobre la crisis actual.

“Tenía solo 19 años cuando me mudé a Estados Unidos, como muchos otros inmigrantes colombianos que llegan a este país, en busca de un futuro mejor”, declaró.

La colombiana condena las redadas migrantes en Estados Unidos / FB: @shakira|

“Muchas otras naciones grandes y poderosas en el mundo se han forjado con el trabajo duro de los inmigrantes. Espero que este país, como muchos otros países que tienen problemas con la inmigración, encuentren una solución humana para abordar esos problemas”, añadió.

Finalmente, envió un mensaje de aliento a quienes enfrentan deportaciones y detenciones.

“Ahora, más que nunca, tenemos que permanecer unidos. Ahora, más que nunca, tenemos que alzar la voz y dejar muy claro que un país puede cambiar sus políticas migratorias, pero el trato a todas las personas siempre debe ser humano”, finalizó.

