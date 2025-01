Santa Fe Klan lanza nueva canción sobre su hijo tras la pelea con Maya Nazor

El rapero mexicano Santa Fe Klan ha causado controversia con su nueva canción dedicada a su hijo Luka, fruto de su relación con la modelo Maya Nazor. Aunque la canción es emotiva, ha recibido críticas en redes sociales, donde las opiniones sobre su mensaje y su situación familiar están divididas.

La pelea de la ex pareja ha generado polémica en redes sociales. | RS |

Santa Fe Klan lanza canción para su hijo tras polémica con Maya Nazor

La separación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor ha generado controversia, especialmente después de que el cantante afirmara que no podía ver a su hijo debido a la negativa de su expareja. Maya Nazor respondió expresando su preocupación por la seguridad de Luka, alegando que Santa Fe Klan asistía a las reuniones con personas armadas.

La nueva canción "Mi niño" de Santa Fe Klan expresa su dolor por la separación de su hijo Luka. En ella, el rapero se disculpa por su ausencia y reconoce sus errores como padre, reflejando su arrepentimiento y el profundo sentimiento de extrañar a su hijo. También aborda su relación con Maya Nazor y la culpa por no haber luchado por su familia.

El rapero compartió una canción hacía su primogénito tras polémica con Maya. |YouTube video player

¿Qué dice la canción de Santa Fe Klan hacía su hijo?

“Si mi pasado te hace sentir mal, perdón lo siento

No era esa mi intención, pero de nada me arrepiento

Tal vez yo te fallé porque me rendí en el intento

Y no supe entender

Que nuestra vida es diferente a la de los demás

Nunca te dejé solo, de eso yo no soy capaz

Lo más valioso es el amor, ese que tú me das

Debes comprender los problemas de tus papás

Hace mucho que no te veo…

Y sé que tú también me quieres ver…

Mi niño…

Me duele que estás creciendo

Yo aquí todavía sufriendo

Por cosas del amor…

Y sé que me sigues queriendo

Aunque aquí sigo aprendiendo

Por mis errores sufriendo

Tú sanas mi dolor

A ver si el tiempo algún día nos junta

Y tal vez Dios me responda mi pregunta

Quiero saber por qué las cosas me ocultan

Yo solamente quiero que tú estés bien

Cada día te extraño más y más

Me duele tanto el no saber dónde estás

A lo mejor algún día me remplazarás

Debes comprender los problemas de tus papás

Hace mucho que no te veo…

Y sé que tú también me quieres ver…

Mi niño…

Me duele que estás creciendo

Yo aquí todavía sufriendo

Por cosas del amor…

Y sé que me sigues queriendo

Aunque aquí sigo aprendiendo

Por mis errores sufriendo

Tú sanas mi dolor”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Familia de Ángela Aguilar se pronuncia sobre supuesta infidelidad de Christian Nodal