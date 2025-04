Santa Fe Klan se disculpa por 'convertirse' en Jesucristo: “Ya le pedí perdón a Dios”

Hace unos días Santa Fe Klan causó mucha controversia por unas imágenes que subió a sus redes sociales donde emulaba a Jesucristo en la Cruz.

Los reclamos contra el artista comenzaron de inmediato, pues le pedían que no se burlara de la religión y que respetara una imagen tan importante para los católicos.

Santa Fe pide disculpas por fotos

Ante todo el ‘hate’ que recibió, fue que salió a pedir una disculpa a todas aquellas personas que se hayan ofendido, pues explicó que todo se trató de un sesión de fotos que le hicieron para un video que estaba por sacar.

Estas fotos se tratan de un video que sacaría por estos días / Redes Sociales|

“Le quiero pedir una disculpa a Dios y a toda la gente que se ofendió con las fotos que subí. No lo hice con mala intención, ni tampoco lo hice por burlarme de la religión. Con todo respeto les pido una disculpa”, dijo.

El rapero afirmó que siempre ha creído en Dios como para burlarse de él, pero todo era para el video que iba a casar, el cual lo guardará hasta que pase Semana Santa para que no se mal interprete.

Santa Fe Klan canceló la salida de su video por la crítica que recibió / Redes Sociales|

“Yo siempre he creído en Dios y siempre he caminado de su mano. Las fotos fueron por un video que grabé por estas fechas, pero creo que es mejor no sacarlo para que la gente no lo tome a mal, ya le pedí perdón a Dios, aunque sé que él sabe la fe que yo le tengo y que no fue con mala intención”, expuso.

Por último, Santa Fe Klan reiteró su disculpa y agradeció todo lo que tiene, pero le dijo a sus seguidores que esperen su nuevo disco ‘Resurrección’ que estará pronto a salir.

La sesión que hizo también son parte de su disco nuevo, 'Resurrección' / Redes Sociales|

