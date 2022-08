Luis Carlos ‘N’, mejor conocido como Sargento Rap, ex participante de Survivor México y de otros realities show del país, fue acusado por su esposa, Camy G., de violencia familia.

Por ello, el que tuviera participación en Big Brother y La Venganza de los Ex, fue vinculado a proceso tras ser acusado por Camy, con quien tuvo un hijo.

Semanas recientes anunciaron su separación y dijeron que habían quedado en buenos términos, pero la cantante interpuso una demanda al padre de su hijo por delito de violencia familiar.

SARGENTO RAP vinculado a proceso por Violencia familiar. pic.twitter.com/lusPYmZbSK — La Comadrita (@LaComadritaOf2) August 6, 2022

De acuerdo con Chisme No Like, se le impuso a Sargento Rap “la prohibición de acercarse a la víctima” y la “prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la parte víctima, siempre que no afecte el derecho de defensa”.

“Hemos estado con muchos altibajos sobre todo Luis con su tema de depresión y ansiedad, entre otras cosas. Hemos decidido tomar caminos separados, sobre todo por el bien de nuestro hijo, lo vamos hacer de la mejor manera, siendo amigos, siendo los papás y apoyándonos al 100”, fue el comunicado de la pareja tras su separación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GEORGINA RODRÍGUEZ: SERIE DOCUMENTAL EN NETFLIX MEJORÓ LA ECONOMÍA DE SU PUEBLO NATAL