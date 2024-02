Se filtra la posible NUEVA canción de Shakira, ¿ A quién va dirigida?

Shakira está en proceso de recuperación después de separarse de Gerard Piqué. Ha confesado que está sanando a través de sus canciones, desde 'Te Felicito' hasta 'Te Quedó grande'.

La cantante colombiana está trabajando en un nuevo disco y planea hacer una gira por todo el mundo. Aunque no se sabe la fecha exacta de lanzamiento del álbum, se ha filtrado una canción que podría formar parte de él. En esta ocasión, la canción no habla de su ex o de la nueva pareja del futbolista, sino que posiblemente trata sobre su nueva ilusión.

¿ Esta vez a quién va dirigida?

"Para que me tortures. Ya lo sé, era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando. Mejor no sigo, no es junto conmigo"

¿Serán ciertos los rumores que circulan en redes o solo es una canción? El tiempo no lo revelará, mientras hay que esperar su nueva canción.

