Segundo semestre 2025: inicia el periodo de verificación vehicular en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) publicó el calendario oficial del programa de verificación vehicular correspondiente al segundo semestre de 2025. Las fechas están organizadas según el color del engomado y el último dígito numérico de la placa:

Engomado amarillo (5 y 6): del 1 de julio al 31 de agosto

Engomado rosa (7 y 8): del 1 de agosto al 30 de septiembre

Engomado rojo (3 y 4): del 1 de septiembre al 31 de octubre

Engomado verde (1 y 2): del 1 de octubre al 30 de noviembre

Engomado azul (9 y 0): del 1 de noviembre al 31 de diciembre

El trámite es obligatorio para todos los vehículos registrados en la capital con holograma 0, 1 y 2.

Las fechas están organizadas según el color del engomado y el último dígito numérico de la placa. / RS |

¿Cuánto cuesta verificar?

La tarifa establecida por la SEDEMA para este proceso es de 5.625 UMA más IVA, lo que equivale a $738 pesos mexicanos. Este costo aplica para la obtención de hologramas 0, 1 y 2.

Cabe recordar que los vehículos que obtienen doble cero (00) por ser nuevos o cumplir con estándares de baja emisión quedan exentos durante los primeros años.

¿Qué autos deben realizar la verificación?

Están obligados a verificar:

Todos los vehículos con placas de la Ciudad de México

Unidades con hologramas 0, 1 y 2

Vehículos nuevos o con cambio de placas, dentro de los primeros 180 días de circulación (si no cuentan con holograma 00)

Quedan exentos de la obligación:

Vehículos eléctricos o híbridos tipo I y II

Autos clásicos o de colección

Motocicletas

Tractores y maquinaria pesada

La tarifa establecida por la SEDEMA para este proceso es de 5.625 UMA más IVA, lo que equivale a $738 pesos mexicanos. / Pixabay |

Documentos necesarios para verificar

Para realizar la verificación se debe presentar la siguiente documentación:

Tarjeta de circulación vigente Comprobante de pago de tenencia o refrendo Certificado de verificación anterior (si aplica) Identificación oficial Factura (en caso de autos nuevos) Permiso de circulación (si no se cuenta con tarjeta)

En caso de que el vehículo no apruebe la verificación, se otorgan 15 días naturales de prórroga para corregir fallas y volver a presentar la unidad, exclusivamente en el mismo centro de verificación. Si no se verifica dentro del periodo correspondiente, el conductor puede recibir una multa de hasta $2,000 pesos y su vehículo podrá ser sancionado conforme al reglamento del programa Hoy No Circula.

En caso de que el vehículo no apruebe la verificación, se otorgan 15 días naturales de prórroga para corregir fallas y volver a presentar la unidad. / Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. impone restricciones de visa a familias y colaboradores de narcotraficantes para frenar el fentanilo