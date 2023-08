Sergio Mayer: Arman fiesta en honor al líder del Team Inferno en LCDLFM

Ayer por la noche se llevó a cabo una fiesta en el Salón Tertulias, en la CDMX, en honor a Sergio Mayer. El líder del Team Infierno, quien llegó elegantemente vestido de color negro y acompañado por su esposa Issabela Camil, y sus guapas hijas.

Los Mayer-Camil llegaron para convivir con un grupo de la prensa de espectáculos, representada por la periodista Vicky López, quien organizó la tremenda fiesta para que los numerosos fans que abarrotaron el lugar tuvieran una linda convivencia.

Entre las porras que coreaban los presentes, que llegaron, decían: “Mayer Camil los queremos mil”, y más tarde gritaban también: “Sergio, el líder, ya eres invencible. Sergio, el líder, ya eres invencible”. Más tarde, en el escenario se armó la batucada, para agasajar al cuarto finalista de La Casa de los Famosos México.

Así, luego de tomarse cientos de fotos con la gran cantidad de seguidores y prensa que llegaron vestidos de rojo para la fiesta del Infierno, Sergio Mayer tomó el micrófono y declaró: “Gracias a todos, gracias a mi esposa Isabela, a mi hija Antonia, a mi hija Victoria. Yo estuve adentro haciendo fuerza, corazón y mente, pero aquí afuera quien estuvo aguantando todas las madrizas, las críticas y todas las cosas que quisieron cambiar en contra del Team Infierno y de mí persona, fue mi mujer”.

Y continuó: “Fue la voz de ustedes la que no permitió que transformaran las cosas que hice y dije adentro y no me arrepiento de nada. Estoy orgulloso de lo que hice y estoy satisfecho porque logré conectar con cada uno de ustedes, que es lo que más me interesaba. Ustedes fueron una fuerza importantísima y gracias por todo el apoyo”.

La noche transcurría y los piropos y gritos para el ‘Tata’ no paraban, a lo que con sentido del humor les comentó: “Gracias, team, por todo lo que me dicen. No saben cómo me levantan el ánimo, pero ya no me digan más. Acuérdense de que soy un viejo chillón”, finalizó.

