Shakira tuvo poderoso motivo para declararse culpable ante Hacienda de España

El pasado lunes, la cantante Shakira admitió haber defraudado al fisco durante su residencia en España, por lo que fue sentenciada a ocho años de cárcel, los cuales no pasará presa al pagar una multa 432 mil euros y llegar a un acuerdo con las autoridades de ese país.

Su culpabilidad causaba sorpresa, ya que desde meses atrás la colombina afirmaba que había pagado todos sus impuestos a tiempo y que no le debía nada a nadie.

Pero ahora se dio a conocer que la intérprete tuvo un poderoso motivo para declararse culpable, para no seguir desgastándose en el proceso judicial contra las autoridades españolas.

Hasta perdiendo sale ganando

“Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”, citó el medio Quién un comunicado que habrían mandado los abogados de ella.

Shakira dijo que tenía la verdad de su lado para defender su inocencia y ganarle el juicio a Hacienda, pero eso le restaría mucho tiempo de su vida, el cual prefería invertir en su familia y su carrera.

“He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?”, expuso.

El poder de la familia

Pero aparte del tiempo que le llevaría el juicio en su contra, la cantante de ‘Waka Waka’ tomó en cuenta la opinión de sus hijos, quienes le pidieron cerrar el capítulo en su vida para seguir adelante.

“Mis hijos me lo han pedido. Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”, aclaró en su misiva de acuerdo con el portal de la revista.

Shakira insiste en su inocencia

La artista pop también criticó al sistema de España y exigió cambios porque están afectando a más personas que no pueden tener los recursos para defenderse.

Ya por último, insistió en su inocencia y resaltó los errores marcados en su contra: Desde el fondo hasta la forma, el caso de 2011 es un sinsentido; no solo porque no estaba ni cerca de ser residente en el 2011, sino porque me han hecho pagar por todo el capital de trabajo de mi gira. No han tenido en cuenta los gastos en los que incurrí y acabé pagando los gastos de mi gira dos veces. Se ha dado una especie de doble imposición y me han impuesto unas multas desproporcionadas sobre unas ganancias que no existieron”.

