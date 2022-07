Sheinbaum tras decomiso de camiones: 'Es una muestra de que no hay impunidad ni complicidad'

Este martes las autoridades de la Ciudad de México decomisaron dos camiones que transportaban más de una tonelada de cocaína, el cual se estaba trasladando a Tepito.

Ante esto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró en conferencia de prensa que en la capital mexicana no existe impunidad ni complicidad. Además, destacó que la atención que tienen las autoridades ante los generadores de violencia.

"No hay impunidad, no hay complicidad, y hay ocupación del Gobierno de la Ciudad, de la Fiscalía General de Justicia para atender no solo el tema de decomisos, la orientación que tiene todo el Gabinete de Seguridad es atender los generadores de violencia y ahora en casos de este tipo donde hay un llamado o alerta se participa de manera inmediata y se hacen las detenciones", mencionó.

Hoy la @SSC_CDMX hizo un decomiso histórico de 1,600 kg de cocaína. Es una muestra de que en la Ciudad de México no hay impunidad ni complicidad. Gracias a nuestros policías, al secretario @OHarfuch, a la @FiscaliaCDMX. En coordinación con @GobiernoMX estamos construyendo paz. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 26, 2022

Asimismo, Sheinbaum explicó como se llevó a cabo el operativo, asegurando que las autoridades recibieron una alerta a la llegada de los camiones.

"La Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo, en este caso, una coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Defensa, la Marina (...) Se informa, se alerta que está llegando a la Ciudad de México y a partir de ahí se hace esta detención, este decomiso y las detenciones que vienen asociadas. Parece que iban a Tepito o alguno de los lugares de distribución de estupefacientes en la ciudad", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WAKANDA FOREVER: SANTA FE KLAN FORMÁRA PARTE DEL SOUNDTRACK DE LA PELÍCULA