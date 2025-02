Skalariak en México: Festejando 30 años entre música y reflexión

Para los amantes del ska, Skalariak regresa a la CDMX y al Estado de México luego de su desintegración, pues ahora busca celebrar sus 30 años dentro de la música.

La banda liderada por Juantxo Skalari tiene dos presentaciones importantes, la primera es este 27 de febrero en el Foro Alicia, donde el vocalista estará tocando los mejores éxitos de su exbanda española, más las canciones que tiene con su proyecto actual La Rude Band.

La segunda presentación será en Tlalnepantla dentro de El Gran Recinto el 1 de marzo, donde los boletos ya están agotados, pero ahí tendrá varios invitados especiales.

Para la presentación en el Foro Alicia todavía quedan boletos / FB: @juantxoskalari|

El mensaje sí importa

En exclusiva con Contra, Juantxo Skalari nos comentó como el mensaje social que propone en sus canciones es el mismo, pero que cuesta llegar a las nuevas generaciones que están más atentas a otras cosas menos importantes.

“Se dejan llevar mucho por la inmediatez, por mensajes muy directos que les llegan desde el móvil, desde plataformas como Instagram o sobre todo TikTok, yo lo veo como más directo y a partir de ahí no buscan demasiadas fuentes y me preocupa, me preocupa que no estén interesados por la sociedad, sino que no reciban la verdad o que no sepan ellos descubrir cuál es la verdad de todo eso”, expuso.

El cantante español pensó que el problema de la información en las redes sociales es muy digerible para las personas aunque sea mentira, porque los adolescentes hoy en día no buscan otra fuentes para verificar lo que consumen.

“Creo que las nuevas generaciones no están entrenadas suficientemente. Yo lo digo porque yo tengo una hija adolescente y lo veo, y lo veo en ella, en sus amigos, en sus amigas, que se dejan llevar mucho por la inmediatez, por los primeros mensajes y que reciben una noticia y no se preocupan en contrastarla. Y esto yo creo que es un poco el peligro, no que no estén interesados por la sociedad, sino que estén manipulados”, aseveró.

Juantxo Skalari hará un repaso por las mejores canciones de Skalariak / FB: @juantxoskalari|

Festejando 30 años de calle

Juantxo llega a México para celebrar sus 30 años de calle, como él le llama, pero cuál es el significado que le da a su concepto lejos de celebrar tres décadas haciendo ska de conciencia y buenos ratos.

“Tiene dos significados, un poco de que me considero gente de calle, gente normal, gente cotidiana, aunque soy músico y puedo tener mi fama, siempre he ido luchando y trabajando de manera autónoma y consciente.

“Pero además, 30 años de calle porque son 30 años seguidos, interrumpidos en la música, porque han sido 30 años muy intensos, de muchos discos, de varios proyectos, de varias giras entre Latinoamérica y Europa, principalmente, pero también alguna salida, por ejemplo a Japón. Entonces, bueno, 30 años de calle, 30 años interrumpidos, pero ahora es un momento de mirar atrás, un poco de pausa”, finalizó.

La banda española también está festejando 3 décadas de hacer ska de conciencia / FB: @juantxoskalari|

