Sofía Castro le reclama a la prensa que le abollaron su camioneta

Desde que debutó como actriz, Sofía Castro cada día está llamando más la atención de los reflectores por su talento y belleza.

Tan es así, que la prensa la abordó hace un día y lejos de entrevistarla le dañaron su camioneta blanca.

Les reclama los modos

La hija de Angélica Rivera no estuvo tan contenta por la acción y le reclamó a los medios de comunicación los daños a su vehículo.

“Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero por favor no se expongan, hoy (ayer) me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo”, mencionó.

La seguridad es primero

Sofía, de 27 años, también hizo un llamado a que la seguridad son todos y que sus palabras no deben ser objeto para que alguien sufra algún accidente en el futuro.

“Así como nosotros tratamos de siempre cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídenos a nosotros. Además que su seguridad no vale ninguna nota de nadie. Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan coperacha”, expuso por medio de sus redes.

Además, la integrante de las Castro mostró la imagen de su camioneta y los daños que sufrió.

