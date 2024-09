Sofía Niño de Rivera denuncia fraude telefónico; estafadores le dicen cómo no ser estafada

Sofía Niño de Rivera, una comediante mexicana, fue víctima de un fraude telefónico que le costó todos sus ahorros. En un video, cuenta que recibió una llamada de alguien que se hacía pasar por su banco, advirtiéndole sobre un intento de cargo en su tarjeta.

Sofia Niño de Rivera denuncia fraude telefónico

Niño de Rivera describe cómo fue víctima de estafadores que le proporcionaron información personal, como su número de tarjeta y nombre. Durante una llamada, un falso empleado del banco, que se presentó de manera profesional, le indicó que debía seguir ciertos pasos para evitar un cargo no reconocido y para investigar la dirección IP del supuesto comprador.

Ella confió en el estafador, quien le aseguró que nadie del banco le solicitaría sus datos personales ni de la tarjeta, y que no debía compartir esa información. “El que me estaba haciendo fraude, mes estaba diciendo qué no hacer, para que no me hicieran fraude”, dice Niño de Rivera.

Sofía Niño de Rivera fue víctima de un estafador que le pidió no acceder a su banca electrónica ni usar la app del banco, incluso le sugirió borrar la aplicación de su celular. El estafador argumentó que iniciar sesión podría complicar su "investigación" al mostrar otra IP. Al seguir sus instrucciones, Sofía desactivó el reconocimiento facial de su banco. A pesar de las llamadas de supuestos ejecutivos que afirmaban que la investigación había concluido sin recuperar su dinero, poco a poco le fueron robando sus ahorros hasta dejar su cuenta vacía.

¿Qué es el vishing?

El vishing es una técnica de fraude que utiliza llamadas telefónicas para engañar a las personas y obtener información confidencial, como datos bancarios o contraseñas. Los estafadores se hacen pasar por representantes de empresas legítimas o instituciones financieras para ganar la confianza de las víctimas.

¿Cómo puedes evitar ser víctima del vishing?

Para evitar ser víctima del vishing, es importante seguir algunas recomendaciones clave: no proporcionar información personal o financiera por teléfono a menos que estés seguro de la identidad del llamante, verificar la autenticidad de la llamada contactando directamente a la empresa o entidad que supuestamente llama, y estar atento a señales de alerta, como presiones para actuar rápidamente o solicitudes inusuales. Además, es recomendable utilizar herramientas de bloqueo de llamadas y mantener la información personal segura.

@sofianinoderivera Esto es para que no le pase a nadie más. El mensaje del final es lo más importante. sonido original - sofia niño de rivera

