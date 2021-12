Spider-Man No Way Home: Campal se desató por spoilers en cine de Ciudad Juárez

La fiebre por Spider-Man: No Way Home no para e incluso ha jugado ya una mala pasada a algunos fanáticos que quisieron pasarse de listos.

En la fila de Cinépolis Plaza Las Torres, en Ciudad Juárez, se desató una pelea campal luego de que al salir de una función, un grupo de personas se dedicó a dar spoliers de la cinta a quienes estaban por ingresar.

#Viral | Spoilers causan pelea en cine por 'Spider-Man: No Way Home' en #CiudadJuarez Se dio en la entrada del cine, donde comenzaron a golpearse un "todos contra todos". Más info en https://t.co/1ZogVbYpce pic.twitter.com/iUKHgojgZ4 — RCG MEDIA (@rcg_media) December 23, 2021

Esto desató el enojo de más de uno y de inmediato se fueron a los golpes unos contra otros; aproximadamente una docena de personas intentaron ser separadas por la seguridad del lugar.

Jóvenes, adultos, mujeres e incluso niños fueron captados en el video de la pelea que se hizo viral casi de inmediato en las redes sociales.

Y es que en poco más de una semana Spider-Man: No Way Home se convirtió en la tercera mejor película de estreno en cines, provocando que la población vuelva a las salas después de casi dos años de pandemia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAD BUNNY ESTRENA NUEVO VIDEOCLIP JUNTO A LOS SIMPSON