Taste the TV, la pantalla que te permite lamer para experimentar sabores en tiempo real

La tecnología no deja de avanzar incluso en variantes que jamás se pensaron ser desarrolladas. Sin embargo para el profesor Yoshiaki Miyashita no hay límites, pues desarrolló Taste the TV, una pantalla de televisión que te permite lamer la superficie para experimentar los sabores reales.

“Este tipo de tecnología puede mejorar la forma en que las personas se conectan e interactúan con el mundo exterior”, es como comienza a justificar el ambicioso proyecto que a atraído los reflectores los últimos días.

“El objetivo es hacer posible que la gente tenga la experiencia de algo parecido a comer en un restaurante del otro lado del mundo, incluso estando en casa”, apunta el científico.

¿Cómo funciona? El equipo de Miyashita comienza por “capturar” los sabores de la comida real. Un sistema de mezcla en aerosol con 10 recipientes en la pantalla (incluidos dulce, ácido, picante y salado) reproduce los sabores y los coloca en una hoja transparente frente al video cerca de las imágenes.

