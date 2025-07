Tomorrowland 2025: Ahora mujer muere en el festival dentro del primer día

El festival Tomorrowland 2025 en Bélgica enfrenta un arranque marcado por la tragedia y la incertidumbre. Ahora una joven falleció tras sentirse mal durante el evento y, aunque fue trasladada de inmediato al hospital, perdió la vida poco después.

“Recibió primeros auxilios y fue trasladada al Hospital Universitario de Amberes. Posteriormente recibimos la triste noticia de su fallecimiento. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. La fiscalía de Amberes está investigando las circunstancias de este suceso y proporcionará información adicional en cuanto tenga resultados”, declaró Debby Wilmsen, vocera del festival.

El primer día cerró con éxito pese a las tragedias

La oficina del fiscal de Amberes confirmó que ya se investiga el deceso, aunque la causa oficial aún no ha sido revelada. La víctima, al parecer de origen canadiense, fue atendida de inmediato por personal de primeros auxilios, pero no logró recuperarse, faltará esperar la autopsia para conocer las causas pero no se descarta el uso de drogas.

Incendio arrasa escenario principal

A este suceso se suma el incendio de una de las estructuras centrales del festival, un escenario temático con un concepto de hielo que quedó reducido a cenizas. Videos en redes sociales mostraron llamas intensas y densas columnas de humo que obligaron a detener las actividades previas.

Una mujer se empezó a sentir mal, aunque recibió la ayuda, falleció

Pese al siniestro, los organizadores decidieron continuar con el evento y garantizaron una experiencia inolvidable para los más de 400 mil asistentes esperados en los próximos días. Aunque la ceremonia inaugural se retrasó, la emoción no disminuyó.

Artistas como David Guetta y Swedish House Mafia estaban programados para presentarse en el escenario destruido. Aun así, la organización ajustó el programa y reafirmó su compromiso con el público.

Se puso un escenario improvisado para no cancelar

