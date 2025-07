Andy Byron es suspendido por la empresa Astronomer tras video de su infidelidad

La empresa tecnológica Astronomer se encuentra en el centro de la polémica luego de que su CEO, Andy Byron, fuera captado en la pantalla gigante durante un concierto de Coldplay en el estadio Gillette, en Massachusetts, abrazando a una empleada de la misma compañía. Tras la difusión del video en redes sociales, Byron fue suspendido de sus funciones.

El momento se volvió viral cuando las cámaras del show enfocaron al CEO y a Kristin Cabot, directora de personal de Astronomer. Al notar que estaban en la pantalla, ambos reaccionaron con nerviosismo: se separaron rápidamente y trataron de cubrir sus rostros, mientras el vocalista Chris Martin comentaba: “Vaya, miren a estos dos. O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Reacción de la empresa

Horas después del escándalo, la empresa emitió un comunicado en LinkedIn y más tarde por la noche confirmó que Pete DeJoy, cofundador y director de producto, asumirá como CEO interino.

“Nuestros líderes deben ser ejemplo tanto en conducta como en responsabilidad”, señaló el comunicado, en el que además se informó que la junta directiva ha iniciado una investigación formal sobre el asunto.

Astronomer también aclaró que circula información falsa en redes sociales sobre el video, como la identidad errónea de una tercera persona y una cuenta parodia en X que fingió tener una declaración oficial de Byron.

¿Infidelidad en pantalla gigante?

Más allá del bochorno público, lo que realmente causó la indignación fue que Kristin Cabot es la encargada de Recursos Humanos, lo que avivó las críticas por un posible abuso de poder o favoritismo dentro de la compañía.

El episodio, que ocurrió mientras Coldplay interpretaba 'The Jumbotron Song'", expuso una relación que al parecer no era pública y que podría tener consecuencias internas mucho más profundas. Astronomer no ha detallado cuánto tiempo durará la suspensión ni si Byron será restituido en el futuro.

