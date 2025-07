¿Quién es Karla Estrella y por qué debe pedir disculpas durante 30 días a diputada del PT?

La Sala Regional Especializada y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaron una sentencia contra Karla Estrella Murrieta, tuitera sonorense, quien deberá ofrecer disculpas públicas durante 30 días consecutivos por incurrir en violencia política en razón de género contra la legisladora petista Karina Barreras, esposa del diputado Sergio Gutiérrez Luna.

La controversia se desató por una publicación en X (antes Twitter) el 14 de febrero de 2024, donde Karla escribió: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.

Karla escribió un tuit que le está costando una masiva disculpa pública / Redes Sociales|

“Es por el nepotismo”

La acusada ha negado que su mensaje tuviera connotaciones de género. En entrevista la ama de casa dijo que “no es porque sea mujer, es porque hay un vínculo ahí que se presta al nepotismo y sucede en muchas familias en México, o sea, actualmente son familias enteras donde están ahí pasándose, ayudándose en los puestos”.

Pese a ganar el litigio, la legisladora Barreras declinó aceptar las disculpas. En un video, explicó: “Quiero dejar claro que nunca estaré a favor de la censura, y sí estaré a favor de defender los derechos de las mujeres que luchamos por construir nuestra carrera [...] Por otra parte, no necesito que ella se disculpe, declino a la necesidad de una disculpa pública”.

La legisladora petista Karina Barreras actuó en contra de la ama de casa / Especial|

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO…”

La situación se volvió viral cuando Karla Estrella comenzó a publicar las disculpas requeridas, pero con el nombre de la víctima sustituido por “DATO PROTEGIDO”, como lo dictó el tribunal en lugar de poner el nombre de la integrante del Partido del Trabajo.

“Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga [...]”. Los mensajes provocaron una ola de memes y burlas en redes sociales por la forma en que se redactó la orden judicial.

Sheinbaum cuestiona la medida: “Es un exceso”

Durante su conferencia matutina del pasado 17 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la decisión del TEPJF y la calificó de un “exceso, el poder es humildad, no es soberbia. No está bien esta exigencia de que por 30 días te disculpes [...] Tiene que haber sanciones cuando están en medio de un proceso electoral, que tienen que analizar en el Tribunal con sus criterios".

"Aquí hay derecho a criticar de lo que sea, nadie lo impide. Lo que hay es derecho de réplica […]”, detallo.

La disculpa, según el Tribunal debe de ir para "Dato Protegido" / Redes Sociales|

¿Quién es Karla Estrella?

Karla Estrella nació en Hermosillo, Sonora. Es arquitecta de profesión, pero ha dejado de ejercer para dedicarse al hogar y al cuidado de sus tres hijos. En su defensa, explicó: “Desde que dejé de trabajar para dedicarme a la casa, no percibo dinero propio, por lo que la multa de mil 200 pesos que me impuso el TEPJF en realidad fue para mi esposo, quien tuvo que pagarla, pues yo no cuento con recursos propios y el organismo lo sabía, pues solicitó al SAT un informe sobre mi perfil fiscal”.

Sanción por tuit

Pedir disculpas por 30 días

Pagar una multa de 1O UMAS

Tomar un curso de violencia de género

Leer bibliografía especializada para sensibilizarse en el tema

Año y medio dentro del Padrón de Personas Sancionas por Violencia de Género

