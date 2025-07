VIDEO: Papá se encuentra a Angelina Jolie y Salma Hayek en café de Veracruz… y lo presume a su familia

Un desayuno cualquiera en el Café de la Parroquia de 200 años, en Boca del Río, se convirtió en una experiencia digna de alfombra roja para un padre de familia que no imaginó compartir mesa —aunque a lo lejos— con dos íconos del cine internacional: Salma Hayek y Angelina Jolie.

La historia comenzó a circular en redes sociales luego de que un hombre compartiera en el grupo familiar de WhatsApp de los López varias fotografías que tomó al toparse con las actrices. “Mi papá estaba en la parroquia de Veracruz desayunando en la mañana y manda eso al grupo (JAJAJA) se encontró a Angelina Jolie y a Salma Hayek desayunando huevos”, se lee en una de las publicaciones virales.

Las imágenes muestran a Salma Hayek explicándole a su amiga Angelina Jolie lo que están por degustar. El menú: huevos y un clásico café lechero espumoso, tradición veracruzana que, al parecer, conquistó a las estrellas.

¿Qué hacen en Veracruz Salma y Angelina?

Ambas actrices llegaron el 16 de julio en un vuelo comercial al aeropuerto Heriberto Jara Corona, sin ningún despliegue hollywoodense. Fueron recibidas por Xóchitl Molina, secretaria de Cultura local, quien las acompañó al hotel en Boca del Río. Más tarde, se reunieron con la gobernadora Rocío Nahle.

Aunque no se ha confirmado el motivo de su visita, se especula que podría tratarse de un proyecto cinematográfico. No sería extraño, ya que recientemente participaron juntas en Sin Sangre, cinta dirigida por Jolie que aún no se estrena.

Desde su llegada, el itinerario ha incluido visitas a Chachalacas y Catemaco, lugares reconocidos por sus paisajes naturales y su valor cultural. Su recorrido cerró con broche de oro este viernes 18 de julio, cuando fueron vistas desayunando en el Café de la Parroquia.

El encuentro casual ha desatado miles de reacciones en redes sociales. El tono relajado de las actrices, su disposición a recorrer el estado y su preferencia por lugares emblemáticos y populares, ha sido ampliamente aplaudido. Mientras los motivos oficiales de su viaje siguen sin revelarse, lo cierto es que su visita ya quedó inmortalizada en los celulares de los clientes que desayunaron cerca de ellas.

