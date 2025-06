Turista destruye obra de arte en Verona: rompe la famosa “Van Gogh chair” por selfie

En el Palazzo Maffei de Verona, un turista provocó un incidente que las autoridades calificaron como “la pesadilla de cualquier museo”: se sentó en la delicada “Van Gogh chair” del artista Nicola Bolla, una pieza forrada con cientos de cristales Swarovski, y la rompió segundos después.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en que una pareja posaba para salir bien en la foto, cuando el hombre decidió sentarse completamente en la silla, lo que ocasionó su colapso inmediato bajo su peso. Tras romperse, ambos huyeron del recinto sin reportar el daño.

