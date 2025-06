¿Por qué Florinda Meza es criticada tras el estreno del segundo capítulo de la serie de Chespirito?

El pasado jueves 12 de junio se estrenó el segundo capítulo de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños. Tal como se anticipaba desde el primer episodio, los personajes que representan a Florinda Meza y Carlos Villagrán —Margarita Ruiz y Marcos Barragán, respectivamente— son mostrados como antagonistas dentro del universo creativo del comediante.

Horas después del estreno, Florinda Meza volvió a ser tendencia en redes sociales. Las críticas se centraron en su rol en la vida personal de Gómez Bolaños y en las tensiones que, según la serie, influyeron en la salida de varios personajes clave del elenco original de El Chavo del 8.

Entre el amor, la traición y los rumores

El episodio se enfoca en un viaje a Acapulco con el que Chespirito intenta salvar su matrimonio con Graciela Fernández. No obstante, la presencia de Margarita, comprometida entonces con Enrique Segoviano, marca un giro dramático. Pese a las advertencias familiares, Gómez Bolaños se deja llevar por la atracción de ella.

La narrativa sugiere que Meza fue pieza clave en la ruptura del primer matrimonio de Bolaños y, de forma indirecta, en la salida de Villagrán, Valdés y Segoviano.

“No se me trata con respeto ni con verdad”

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Usuarios en Facebook y X replicaron frases como: “Florinda Meza es la Karla Panini original” o “El mensaje es claro: valora a quien estuvo contigo en las buenas y en las malas”.

Además, algunos recordaron que Florinda ya había expresado su rechazo a la serie. En entrevista con De Primera Mano dijo: “En esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad. ¿A quién le importa la autorización? Nadie me ha informado nada. No importa la autorización de la viuda, que aún vive. Es mi vida la que será usada, la que estará en entredicho”.

Pese a sus esfuerzos legales, la producción encabezada por los hijos de Chespirito continúa generando controversia y debates sobre lo que ocurrió tras bambalinas.

