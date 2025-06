¡Un milagro!: Aparece caminando el único sobreviviente del avión de Air India

En medio de la devastación causada por la caída del Boeing 787-8 Dreamliner en Ahmedabad, India, una imagen ha dado la vuelta al mundo: un hombre herido, cojeando, con la ropa manchada de sangre, caminando entre los escombros. Su nombre es Ramesh Vishwashkumar, ciudadano británico de 48 años y, hasta ahora, el único sobreviviente confirmado del vuelo AI-171 de Air India.

La tragedia dejó 241 personas muertas, incluidos 230 pasajeros y 11 miembros de la tripulación. Vishwashkumar, quien viajaba en el asiento 11A, fue captado en video caminando aturdido hacia una ambulancia tras el siniestro. “Me levanté y había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Corrí como pude”, narró al diario Hindustan Times.

Los cuerpo de emergencia están en busca de más sobrevivientes / Redes Sociales|

El pasajero había viajado a India para visitar a su familia junto a su hermano, Ajay Kumar Ramesh, de 45 años, quien aún está desaparecido. “No encuentro a mi hermano. Viajaba conmigo, estaba en otra fila”, declaró entre lágrimas.

La aeronave se estrelló apenas 1.6 km después del despegue, impactando una zona urbana densamente poblada en Meghaninagar. Hasta ahora se desconoce si entre las víctimas hay también habitantes de la zona afectada. Las autoridades no han emitido un parte médico oficial sobre Vishwashkumar, pero su aparición con vida en video ha generado una mezcla de esperanza y asombro.

El pasajero británico viajaba en la fila 11 / Redes Sociales|

Familiares de los pasajeros, entre ellos exfuncionarios locales, se concentraron en hospitales de Ahmedabad en busca de noticias. Mientras tanto, expertos investigan las causas del accidente, destacando que el modelo 787 Dreamliner no había tenido siniestros mortales previos.

BREAKING: This man walking is Ramesh Viswashkumar, who was seated in 11A and survived the Air India plane crash pic.twitter.com/LsfbKVq1Jl

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 12, 2025