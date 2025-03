VIDEO: Don Omar expulsa a un fan durante su concierto en Cancún

El cantante Don Omar tuvo un momento tenso en su concierto en el Autódromo de Cancún. Paró su show para regañar a una fan que estaba causando lío entre la gente.

En videos en redes sociales, se observa a una asistente lanzando vasos con cerveza, lo que generó molestias entre otros espectadores y el artista Don Omar. Al darse cuenta de la situación, Don Omar intervino y pidió que la mujer fuera retirada del evento, mostrándose visiblemente molesto.

El cantante Don Omar tuvo un momento tenso en su concierto en el Autódromo de Cancún./ Captura de pantalla |@mariaegyn

El reguetonero pidió a un asistente que se comportara adecuadamente, recibiendo el apoyo del público con aplausos. También destacó que su espectáculo está destinado a ser disfrutado y no a generar disturbios.

“Señor, ¿usted sabe algo? A mis 47 años, eso que usted está haciendo de tirarle agua a las personas de al frente con vasos es una falta de respeto. Sí tú, el de la camisa roja con las líneas blancas.”

“Usted debe aprender que a la edad que uno tiene, hacer esas estupideces las debe hacer en su casa. ¿Te acuerdas que te dije que ahora me tocaba a mi? Pásala bien mi amor, cuídate”

El incidente en el concierto de Don Omar provocó diversas reacciones en redes sociales. Algunos apoyaron su decisión de priorizar la seguridad y el respeto, mientras que otros consideraron que la expulsión fue excesiva. A pesar de lo ocurrido, Don Omar mantuvo su profesionalismo y ofreció un espectáculo lleno de música y energía.

¿Quién es Don Omar?

Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, es un influyente cantante, compositor y productor puertorriqueño, nacido el 10 de febrero de 1978 en Carolina, Puerto Rico. Considerado uno de los pioneros del reguetón a nivel mundial, debutó con el álbum "The Last Don" (2003), que lo catapultó a la fama con éxitos como "Dile" y "Dale Don Dale". A lo largo de su carrera, ha lanzado álbumes exitosos como "King of Kings" (2006), "iDon" (2009), "Meet The Orphans" (2010) y "The Last Don II" (2015), con temas populares como "Angelito", "Danza Kuduro" y "Taboo". Ha sido galardonado con numerosos premios, incluyendo Billboard y Latin Grammy.

