VIDEO: Lord Nutrisa: el hombre que causó furor por exigir su helado "perfecto"

La cadena de helados Nutrisa se volvió tendencia en redes sociales luego de que un cliente protagonizara un altercado con dos empleadas, exigiendo que su pedido fuera preparado a su manera. El video del momento rápidamente se viralizó y generó debate en redes sociales, donde los usuarios lo apodaron como ‘Lord Nutrisa’.

El video muestra a un hombre de aproximadamente 40 años discutiendo con dos trabajadoras de la tienda naturista y vestido de negro y con gafas, el sujeto exige que su postre lleve los ingredientes en el orden que él desea, lo que generó tensión en el lugar.

El cliente reclamó que no le prepararon su helado como quería / Redes Sociales|

El pleito por un helado

-"No es como tú quieras, es como yo quiera. ¿Por qué no se puede?", reclamaba el cliente visiblemente molesto.

-"Aquí no manejamos recetas, caballero", respondió una de las empleadas.

-"¿Y qué recetas manejas aquí? ¡Dame mi dinero! Más cerrados...", añadió el hombre antes de retirarse.

Según internautas, el cliente solicitó un helado con un orden distinto al protocolo habitual. En Nutrisa, los clientes suelen elegir una mermelada y cereal al inicio, seguidos por más ingredientes, una nueva capa de helado, chocolate derretido y fruta fresca (por un costo adicional). Sin embargo, el hombre exigía modificaciones que el personal aparentemente no pudo cumplir.

La persona mejor pidió su dinero ante la negativa de las trabajadoras / Redes Sociales|

Opiniones divididas en redes

La grabación desató una lluvia de comentarios. Algunos usuarios defendieron al cliente, asegurando que tiene derecho a pedir lo que paga. Otros lo criticaron por su actitud altanera y señalaron que la tienda sigue un proceso estandarizado que no puede alterarse al gusto de cada consumidor.

También hubo quienes reflexionaron sobre el fenómeno social que implica grabar a personas en situaciones incómodas: "Ya ni quejarse se puede, te graban y te hacen viral", escribió un usuario.

Hasta el momento, Nutrisa no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el incidente. Tampoco se ha revelado la sucursal ni la fecha exacta de lo ocurrido. Sin embargo, para la comunidad digital, ya hay un nuevo 'Lord' en la lista de los virales mexicanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHEINBAUM CONDENA LA XENOFOBIA Y ADVIERTE QUE NO SERÁ TOLERADA EN SU GOBIERNO