VIDEO: Motociclista choca contra taxista y además lo noquea en pleno Centro Histórico

En redes sociales se ha hecho viral un video grabado en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México, donde un motociclista chocó contra un taxi y posteriormente golpeó al conductor, dejándolo inconsciente sobre la calle.

El impacto quedó grabado en video

El video, grabado la tarde del 26 de agosto desde la cámara de seguridad de la unidad de transporte público, muestra que sobre avenida Pino Suárez circulaba un taxi matriculado de la CDMX. De pronto, se detiene en un alto del semáforo y, detrás de él, se impacta una motoneta, debido a que su conductor tuvo un descuido por intentar meterse entre vehículos y no mirar hacia el frente.

El motociclista se estampó contra la parte trasera del taxi

El reclamo terminó en agresión

Acto seguido, el conductor del taxi desciende y se dirige hacia el motociclista para reclamarle por el golpe. Sin embargo, este se excusa diciendo que el taxista tuvo la culpa por detenerse.

Tras intercambiar palabras —en las que el taxista exige el pago de los daños— el motociclista estaciona su unidad, y tras una serie de insultos, le lanza un puñetazo directo al rostro del chofer, quien queda noqueado en plena avenida, ante la mirada de otros automovilistas.

El hombre atacó al chófer casi sin mediar palabra

Indignación en redes sociales

La grabación, de apenas un minuto de duración, se viralizó rápidamente, generando indignación entre usuarios que exigen localizar al motociclista para que sea castigado por el delito de lesiones. Además, muchos señalan que no portaba casco, violando así el reglamento de tránsito.

Este sujeto en moto mando al hospital al taxista... Ya las autoridades lo están buscando... pic.twitter.com/ZfF7QneANq — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 27, 2025

El estado del taxista es incierto

Respecto al taxista, fue trasladado al Hospital de Balbuena para ser atendido por las lesiones sufridas. Hasta el momento, no se ha informado sobre su estado de salud.

